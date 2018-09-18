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【9月16日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-09-18 16:03:31  来源：西部网-陕西新闻网  

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【9月16日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

其中西安市共检查企业53家，发现问题15家。宝鸡市共检查企业69家，发现问题3家。

西部网讯 9月16日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题29个，其中国家督办20个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业53家，发现问题15家。宝鸡市共检查企业69家，发现问题3家。咸阳市共检查企业33家，发现问题4家。渭南共检查企业48家，发现问题3家。铜川市共检查企业6家，发现问题2家。西咸新区共检查企业13家，发现问题2家。韩城市、杨凌示范区共检查企业12家，未发现问题。

检查发现的29个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治6家，占比20.69%；工业企业污染防治14家，占比48.28%；燃煤锅炉整治2家，占比6.90%；扬尘综合治理4家，占比13.79%；信访投诉3件，占比10.34%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

 

编辑： 王瑜

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