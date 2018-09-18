陕西供销合作社发展活力增强 1—7月销售利润同比增长10%

“全省供销合作社综合改革情况”新闻发布会现场。

西部网讯（记者 朱童戈）今天(9月18日)上午，记者从“全省供销合作社综合改革情况”新闻发布会上了解到，省上在推进改革以来，今年1-7月份，全系统销售总额442.4亿元、利润1.4元，同比分别增长15.8%和10%，发展呈现总体向好、结构趋优、活力增强的良好态势。

电子商务和流通网点相结合 打造线上线下一体化

记者从发布会上了解到，全省供销合作社综合改革把重点放在着力构建联合社机关主导的行业指导体系上，通过密切供销社层级关系、深化供销合作社机关改革，以求共同履行好领导供销合作事业的发展。

陕西省供销合作总社新闻发言人、副主任张乃卫在发布会上介绍，省供销合作社将按照建设合作经济组织的要求，推进依法依章治社，进一步健全社员代表大会、理事会、监事会制度，以供销电商为带动，构建农村电子商务和流通网点相结合、线上线下一体的农村现代化流通体系。确保供销合作社机关把控好社有企业为农服务方向，实现为农服务与社有资产保值增值相统一。

“龙头企业”带动发展 解决“最后一公里”难题

目前，我省供销社全系统组建完成了陕西供销企业集团、陕西供销电商集团以及延安、韩城、神木、镇安等市、县供销集团，龙头企业的壮大发展也带动了基层组织建设，基层供销社由2013年底933个发展到目前的1078个，增加了145个。发展村镇电子商务服务站点430个，发展杂粮、水果、茶叶、食用菌等产业联合社161个，组建领办专业合作社1940个，建设村级综合服务社（中心）达8569家。

与去年相比，今年上半年，供销社的服务功能也不断加强。不仅组织参加了农产品展销展览、开展土地托管、开办农村智慧超市、开展网上购销，还通过电商网店和综合服务站开始向村、组延伸，探索了解决农村产销服务“最后一公里”难题的途径。

记者从发布会上了解到，电子商务的引领也为供销事业的发展提供了帮助，供销社推进了“电子商务进农村”项目，在旬阳县、白水县等25个贫困县进行电子商务股权投资，建成农村电商服务站260个，6500余种农产品“触网”营销。2017年全系统电子商务销售23.31亿元、同比增长34%，今年1-7月份销售额达到15.22亿元、同比增长88.8%。

让基层网点遍布城乡 实现两个“十百千万”目标

在接下来的工作中，省供销合作社将继续坚持为农服务方向，围绕实施乡村振兴战略，坚持以“三个经济”为引领，努力在改革“扩面”“提质”“深化”上下功夫，使全省供销社服务功能更加完善、基层网点遍布城乡、联系农民更加紧密，实现两个“十百千万”目标。

两个“十”就是发展10个农村金融服务示范平台、创建10个国家级农产品知名品牌。两个“百”就是培育100家国家级龙头企业，发展100家控股的产业型农民专业合作社联合社。两个“千”就是发展1000个农村电子商务综合服务站，规范化建设1000个基层社。两个“万”就是发展10000个星级村级综合服务社，合作10000家农民专业合作社。

编辑： 焦晓珊