民族交响乐《西藏春天》登陆西安 摄影/戴吉坤

西部网讯（记者 刘璞华）9月17日晚，由西藏自治区歌舞团带来的民族交响音乐会《西藏春天》在西安音乐厅上演。作为第五届丝绸之路国际艺术节的参演项目，《西藏春天》为古城听众带来了一场藏族风情浓郁，又兼备西洋乐器雅韵的听觉盛宴。

此次参加演出的西藏自治区歌舞团成员来自多个民族，主创团队充分汲取国内近年来最新的创作理念与经验，创作出这台融合民族特色与现代元素于一体的音乐会。

整场音乐会选取具有藏族风味作品，经改编加工，突出乐曲优美动听的旋律和耳熟能详的民族特色，最终呈现了《走进西藏》《欢歌起舞》《故乡的情怀》《弦子舞曲》《雪域青年》《天路》《喜马拉雅欢歌》《扎西德勒》等13首独奏、合奏、独唱、合唱节目。

西藏自治区歌舞团是陕西人民的老朋友，2016年由他们创排的舞剧《太阳的女儿》就受到了陕西观众的一致好评。音乐会《西藏春天》是首次登陆古城西安。值得一提的是，这场音乐会不仅运用了较为常见的西洋乐器，还融入了扎念琴、大法号、牛角二胡、藏钵、法铃等多种西藏民族乐器，民族风情和西洋韵律碰撞，更加相得益彰。

西藏自治区歌舞团团长丹增表示，此次来陕参加第五届丝艺节，希望既能推荐作品，又能推出人才。西藏自治区歌舞团不仅要传承民族文化，还要在传承的基础上，将民族文化发扬光大，通过不断交流和演出，让更多观众了解西藏文化。

据了解，9月18日晚，民族交响音乐会《西藏春天》还将继续在西安音乐厅上演。