旬邑县一幼儿园违规乱收费 教育局：费用已退还

9月17日，14条网友留言有回复。

西部网讯 旬邑县爱心音乐幼儿园乱收费、245路公交车随意关门夹伤乘客、西安博雅艺术中学乱罚款……9月17日，旬邑县教育局、西安市公共交通总公司、西安市教育局等11个相关党政部门回复了14条西部网网友留言。

旬邑县爱心音乐幼儿园乱收费

违规收费已全额退还

2018年9月3日，网友“人生若只如初见”反映称，旬邑县爱心幼儿园开学收取每生学费2100元，可票上只开1800元，不知道有什么猫腻。请领导调查，这属于乱收费吗？

旬邑县教育局回复：经查，2018年秋季开学，爱心音乐幼儿园向每名幼儿收取保教费、餐费、校车接送费、教材费共计2100元，其中1800元开具了票据，剩余300元为幼儿一学年的特色课程教材费，属代办费，未开票据，引起家长质疑。

根据咸阳市教育局、咸阳市物价工作办公室《关于公布2018年秋季学期中小学幼儿园收费标准的通知》要求，和旬邑县教育局2018年秋季开学工作会议精神，“幼儿园在保教费外不得以开办实验班、特色班、兴趣班等特色教育为名向幼儿家长另行收取费用”、“不得收取书本费等其他费用”等规定，爱心音乐幼儿园违背幼儿教育规律，违规开办特色班，为幼儿购买特色课程教材，收取教材费，加重了幼儿、家长负担，引起家长不满。

针对爱心音乐幼儿园存在的问题，县教育局于9月12日上午召开了党委会议，专题研究对爱心音乐幼儿园及当事人的处理意见。一是由城关镇小学负责，责令爱心音乐幼儿园于9月12日18时前全额退回收取的教材费；二是对负有直接责任的爱心音乐幼儿园园长给予行政记过处分；三是对负有管理责任的城关镇小学班子成员进行诫勉谈话。

截止9月12日下午16时，爱心音乐幼儿园已全部将违规收取的教材费全额退还给家长。

245路公交车随意关门夹伤乘客

公交司机被罚款500元

2018年9月10日，网友“匿名”反映称，9月10号乘坐245路公交车，上午八点四十八分到站，在余家寨站下车，还没有下车司机就把门关了，把我夹在车门中间，导致我两只胳膊均被夹伤，希望有关部门能处理，给出行市民一个说法。

西安市公共交通总公司回复：通过调取视频落实情况，网友反映的问题基本属实，驾驶员未能通过监控器注意车内乘客动态，误认为乘客已下完，便关闭车门，导致车门夹客，随后乘客离开。已对当事驾驶员进行批评教育，要求其在职工会上做出检查，并在业余时间参加学习班，提高服务意识，对当事驾驶员罚款500元，扣除安全行驶里程1000千米。

西安博雅艺术中学乱罚款

已对涉事老师进行批评

2018年8月21日，网友“匿名”反映称，西安博雅艺术中学存在多项罚款条例，艺术课作业不达标罚款金额最多，必须上课当面缴清，否则便停课，给学生造成了经济和精神上的双重负担，不利于学生健康发展。希望相关部门调查处理。

西安市教育局回复：经雁塔区教育局调查，暂未发现该校存在乱罚款情况，学校没有任何有关罚款的规定。调查中发现有个别老师，在教育学生过程中口头说过，如果学生连续迟到、不按时完成作业就要罚款。其目的主要是想警示学生好好学习，并未对任何学生进行过罚款。接到投诉后，该学校也对涉事老师的行为进行了严厉的批评，同时学校负责人承诺不会再出现此种情况。

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9月17日有回复：陕西省人社厅等单位答复14条留言

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编辑： 辛超