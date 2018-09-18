当大雁塔遇上艾菲尔铁塔 中法大师共同探讨文化交融新途径

9月17日下午，第三届中法文化论坛平行论坛之一的“中法文化大师对话”在西安举行。

西部网讯（记者 李卓然）中华文化光辉久远，法兰西文化灿烂辉煌，两相交融意义非凡。昨天（9月17日）下午，第三届中法文化论坛平行论坛之一的“中法文化大师对话”在西安举行。来自中法文化艺术、建筑领域的大师们，通过学习借鉴中国古代“和而不同”“己所不欲，勿施于人”的理念，坚持人类文明的多样性和世界文化的多元性，交流和分享文化传承与创新的经验，探索促进中法文化交融互鉴新理念和新途径。

和谐是当代城市建筑发展的主题

“我看到世界的文明古都都在走着‘古代文明与现代文明交相辉映，老城区与新城区各展风采，人文资源与生态资源相互依托’这样一条和谐共生的发展之路。”谈起当代城市建筑的发展之路，与西安颇有渊源的中国工程院院士、中国工程建设设计大师张锦秋认为，和谐建筑是在城市化高速发展时期，保证城市的和谐特性的关键。“和谐建筑本身应该与城市和谐、与自然环境和谐，并由它进而促进人与人的和谐、人与城市的和谐、人与自然的和谐。”

法国著名建筑师保罗•安德鲁则强调，要平衡城市建筑的和谐性，最重要的还是要回归自然，达到人与自然的和谐。“回归自然是要了解自然的演进过程，要发展的、动态的看待。如果在城市当中不能回归自然，达到人与自然的和谐，也就无法在城市中生活。”

如何在建筑、风土、历史，还有居住群落之间寻求和谐，法国图尔市市长克里斯朵夫•布什认为，除了保持景观和建筑的和谐，还应该注重当地居民之间的和谐。“当地居民生活于此，应该与旅游组合起来，向游客分享当地的生活方式，以和谐宜人的方式建立互动，从而实现可持续旅游产业。”

文化既要融会贯通，也要传承创新

在这次中法文化大师的对话中，还就如何探索中法文化相互交融相互借鉴，深化文化传承与创新等话题进行了深入探讨。

“中国文化和法国文化，中国的美术和法国的美术，中国人民心中的美和法国人民心中的美是相通的，他们是能融汇在一起的，他们会通过融汇更加灿烂。”著名雕塑家、中国美术馆馆长吴为山认为，艺术是心灵的产物，当观众走进你的艺术世界的时候，他就走进了你的心，你的情感和他的情感就交融了，这是不分国籍、民众，也不分时间和空间的，是一种跨越式的穿越时空的交融。

不同文化可以相互启迪，交融传承，但是如何在两者之间搭建桥梁。法国昂古莱姆市市长泽维尔•博纳丰表示，传承与创新是文化发展的重要方向。

“昂古莱姆市主要的经济命脉行业就是造纸业。以造纸业为基础，我们又发展了漫画产业。现在漫画产业就是昂古莱姆市一张靓丽的名片。”

泽维尔•博纳丰说，“通过创新，我们不仅发展了漫画产业，体现了传统造纸行业的魅力。同时，还改变了城市的面貌，带来了更多的机遇，把未来与往昔充分结合起来，让过去的历史文化重新焕发出新的光彩。”

而如何做好文化的传承创新，京剧大师李维康认为，就是要坚守住文化的根和灵魂。“就拿京剧来说，梅兰芳先生有一个讲法，叫移步不换形。京剧的传承与创新必须尊重‘万变不离其宗’这个规律，京剧必须姓京，坚持这个宗旨才是创作的正道。”

编辑： 钟莹