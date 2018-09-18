视频|台湾间谍在阎良航空城布局 咸阳小伙身陷其中

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）阎良是我国唯一的航空城，也是亚洲最大的航空工业基地，被称为中国的“西雅图”。近年来，因为国际国内重要的航空地位，阎良众多的军工企业和科研院所成了台湾间谍觊觎的目标，这些间谍组织通常会精心设计网络“陷阱”，引诱普通人成为安插在重要军事部位周围的“观察哨”，为他们提供军事秘密情报。

吴明（化名）：我当时就是在这儿偷拍的。

陕西省国家安全厅侦查员：拍的啥？

吴明（化名）：拍的军用飞机的起落。

吴明，陕西咸阳人，因在阎良试飞院外围秘密搜集军事情报并提供给台湾间谍人员，被国家安全机关控制。

陕西省国家安全厅侦查员：这些照片资料经有关部门鉴定认为，台湾间谍人员可以以此了解我们新型武器的研制过程，将会掌握我军方特定类型航空武器的装备数量和规模，降低新型航空武器的威慑力，危害非常大。

那么，这个看似普通的小伙子怎么会成了给台湾间谍提供情报的“线人”？这一切竟然源于他几年前的一次网上求职经历。 1990年出生的吴明曾经在阎良某航空学院学习，并在国内一家知名飞机制造公司短期实习、工作，期间从事歼7战斗机的维修，对军机的种类、型号非常了解。

2014年八、九月间，他在一家航空人才网上详细注册了求职信息，但投递出去的个人简历大都石沉大海。就在吴明心灰意冷的时候，有一天，他的手机微信突然接到了一条来自“老张”的验证信息。

吴明（化名）：信息上说，“您的简历已被查阅”。当时我也很欣慰，就是以前投出的简历现在有了回应，我就很高兴地加了“老张”的微信。

陕西省国家安全厅侦查员：这个微信好友“老张”，自称是一家大型军工企业反贪部门的职工，专门秘密调查企业内部的贪腐问题，以及偷窃油料等问题。

两人交流中，“老张”详细询问了吴明的一些求职意向和工作经历。吴明急切地告诉“老张”，他最想到阎良的西飞或者试飞院工作，因为这两家单位自己熟悉情况，离咸阳老家也不远。

吴明（化名）：当时“老张”就表示，我愿意帮助他暗中调查航空系统里面的腐败行为，他就可以帮我进入西飞或试飞院里面工作。

微信上一来二往，吴明对“老张”有了好感。这时，“老张”提出让身在咸阳的吴明给自己帮个忙，到阎良的试飞院去一趟，只要拍一张试飞院门口的照片就付给他500元报酬。

吴明（化名）：我当时第一反应就感觉有点奇怪，毕竟是在网上没认识多久，人家又给咱找工作，我给他帮点小忙还能挣点外快，就同意了，想想这事情也很简单还能赚钱，就给了他（银行）卡号，然后他就给我打了500块钱。

还没给“老张”办事就收到了500元，吴明觉得这事有利可图。于是，他提出希望租车去阎良，“老张”很爽快地答应了，随后又汇来600元车马费。

吴明（化名）：活还没干，“老张”就爽快地给了1100块钱，我就觉得他这个人做事很大方，也很有诚信，也许以后从他那里能赚到更多的钱，我当时也没多想，就出发了。

随后，吴明按照老张的要求拍了试飞院大门的照片，还抓拍到两张战斗机飞行的照片。回到咸阳后，他用微信把照片发给了对方，“老张”马上给他汇来了350元额外奖励。

陕西省国家安全厅侦查员：额外奖励的同时，“老张”又提出希望吴明再去一次阎良，看看试飞院军用飞机的起降情况，如果能进入试飞院的情况下最好，这样回来后他还有额外的支付报酬。

尝到了甜头的吴明没有拒绝“老张”的要求，从这之后，他先后多次按照“老张”的授意，对试飞院军用飞机试验飞行状况实施偷拍。

“老张”还专门提供了一种制式文档让他定期观察、记录军机起降规律。

陕西省国家安全厅侦查员：任务布置得非常详细和具体，比如“几点几分什么飞机起飞、几点几分什么飞机降落、什么机型当天共飞了几个起落、机场内有什么异常”等问题，让他寻找合适、隐蔽的角度进行拍摄。

几次三番下来吴明对“老张”的这些特殊要求和超乎寻常的谨慎态度起了疑心，这背后是不是隐藏着不可告人的秘密。就在这时，“老张”又提出，如果能拍摄到军用飞机编码，一张照片奖励1000元，吴明隐隐意识到，“老张”很可能是一名利用自己搜集情报的间谍。

吴明（化名）：虽然怀疑当时他的真实身份，但是觉得这个钱挣得比较容易，并且心存侥幸，想着自己向老张提供的照片或文字都不是啥泄密的东西，并没有多大的危害，周围附近的人也能随随便便看得到，所以才继续给他干的。

在利益的诱惑下，吴明铤而走险，仍然按照对方要求完成观察、拍摄、记录、报送任务，而老张每次都能及时支付给他300元到800元不等的报酬和奖励。半年下来，吴明总共收到了6950元酬劳。为了稳住吴明，“老张”还大打“感情牌”。

陕西省国家安全厅侦查员：有时候给吴明还发点过节费、额外奖励，到后来以“正式员工”、“保底工资”等来拉拢吴明，当听说吴明的父亲身体不是很好的时候，还多给他了几百块钱，让他给父亲买补品。

“老张”的腐蚀拉拢让吴明感动不已。

2014年12月，“老张”发来一张阎良地区的卫星地图，要求他在上面标出试飞院的位置，尽管吴明看不懂卫星地图，他还是手绘了一张试飞院的地图拍照发送给了对方。此时，国家安全机关经过秘密侦察确认“老张”就是伪装的台湾间谍，他们及时将吴明控制审查。

吴明（化名）：我觉得做这事，总有一天会有人来找我，但是没想到来得这么快。我明知道“老张”可能是间谍，但是由于钱财的诱惑，跟自己抱有侥幸心理，就向“老张”提供了一些试飞院的机密的东西，现在想想真的是错了。

国家安全机关侦查人员表示，台湾间谍通过互联网用金钱诱惑勾联吴明，是他们获取情报的常见手法之一。陕西省国家安全厅侦查员，在这一类案件中，台湾间谍人员以小恩小惠，引诱一些居住于我军工企业 、部队营区附近的群众，采取定期观察、记录、拍照的方式，为他们搜集装备测试、 部队调动等这些动态性的情报，这类情报看似涉密程度不高，但是如果形成一定规模的情报网络，通过不同情报源的交叉印证，可以即时地分析掌握我军事斗争准备动态、最新武器装备的研制进展等情况，危害是相当大的。

按照我国《反间谍法》和《刑法》的有关规定，参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务的行为，属于间谍罪。国家安全机关告诫那些心存侥幸、铤而走险的人，国家利益至高无上，任何危害国家安全的行为，必将会受到法律的严厉制裁。特别提醒：公民和组织发现危害国家安全的行为和线索请拨打国家安全机关举报电话12339

编辑： 钟莹