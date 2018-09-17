“中法青年论坛”西安举办 两国青年代表为“文化融合”代言

“中法青年论坛”上，两国青年代表与在座嘉宾共同讨论如何更好实现文化交融。
西部网讯（记者 凌旎 实习生 丛雪婷）如何推进中法文化交流、怎么更好激发多元文化创造力从中受益？今天（9月17日）下午，“中法青年论坛”在西安高新创业咖啡街区举办，两国青年面对面交流，以传播者、传承者的身份为中法文化交融架起了合作的桥梁。
本次论坛是第三届中法文化论坛的平行论坛，主题为“认识自我、认识他人、面向世界、面向未来”及“相遇法兰西、相遇中国，经历分享、求同存异、合作共赢”。论坛期间，两国青年代表分享了各自在中法工作生活的经验，并在圆桌会谈环节进行了生动、深入的交流。
来自福建泉州的郑衍彬曾于2006年以交换生的身份前往法国特鲁瓦技术大学学习。“虽然不精通法语，但法国浓厚的艺术氛围是我走进文化艺术领域的启蒙。”后来，郑衍彬回国从事文化产业投资工作，他一直在致力于结合中法两国文化优势、资源来进行创新创业。“比如，在法创业者可以对接中国的硬件制造能力，实现科技与文化艺术的融合等，这是非常值得探讨的问题。”
弗朗索瓦·皮若拉在法国负责一个国际侦探码头图书节，每年有8万多个参观者。近几年，皮若拉发现中国人对法国文学越来越感兴趣，来自中国的小说翻译者越来越多，两千多个法国图书的版权被中国收购。“中国对我们来说是一个很大的市场，但是法国小说只占中国小说体量的19%。作为从业者，我很希望法国小说能走进中国市场，让更多中国友人了解我们国家的历史。”
中共西安市委常委、统战部部长史晓红在论坛上说，西安文化底蕴深厚，不仅是华夏文明的缩影，更是现代、开放、包容的化身。在法国，古老的浪漫主义和尖端的现代文化也实现了完美结合。“希望通过此次论坛，中法两国的青年们能用欣赏、互鉴、共享的观点看待对方，用蓬勃、激情、进取的风采感染对方，推动不同文明的交流互鉴、和谐共生，积极为构建人类命运共同体添砖加瓦。”
编辑： 张娟
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