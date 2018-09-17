快看！西安交警针对行人和非机动车违法出了一套测试题

违法的行人和非机动车驾驶员接受学习和考试。
西部网讯（记者 刘望）日前，西部网、陕西头条客户端报道了9月14日起到12月31日，西安交警将强化行人、非机动车违法行为及两三轮车非法载客及两三轮电动车交通违法行为整治工作。今天（9月17日），记者就跟随西安交警雁塔大队进行了走访。
今天（周一）早高峰7:50左右，西安交警雁塔大队在纬二街十字启动了《西安市文明行为促进条例》宣传活动，同时对违法行为进行了处罚。记者在现场看到，部分行人抢红灯抢绿灯等不文明现象比较明显，部分非机动车走机动车道等违法行为比较突出。
据西安交警雁塔大队民警统计，今天早高峰期间，共处罚教育86例不文明现象及交通违法行为，其中，主要以非机动车违法和行人违法为主，另有4辆机动车违法。违法的行人和非机动车驾驶员要在现场学习交通安全法规知识，现场答题，同时接受处罚。
执勤民警告诉记者，早高峰时段很多行人或非机动车着急上班抢时间，会忽略交通安全，要求他们花时间接受安全学习并答题，一方面让他们了解了“欲速则不达”“宁停三分不抢一秒”等道理，同时也巩固了他们的交通安全认知，一举两得。
西部网记者注意到，西安交警雁塔大队推出的测试题共20道选择题，每道题5分，共计一百分。试题内容也主要集中在行人如何通过路口以及非机动车如何遵章守法通行。
西安交警雁塔大队文明交通安全知识测试题。
西安交警雁塔大队文明交通安全知识测试题。
编辑： 刘望
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