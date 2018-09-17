再加1列车！9月18日起西安地铁将调图增加运力

西安地铁二号线。资料图

西部网讯（记者 刘望 张娟）记者从西安地铁运营公司了解到，西安地铁线网将于明日（9月18日）起开始执行新的《运营时刻表》，届时列车运行间隔进一步缩短，乘客候车时间也有所减少。

运行图调整后，一号线最小行车间隔由目前的3分30秒缩短至3分19秒，高峰时段上线列车增加1列，单向小时运能由2.51万人次提升至2.65万人次，提升5.58%；

二号线最小行车间隔由目前的2分33秒缩短至2分28秒，高峰时段上线列车增加1列，单向小时运能由3.45万人次提升至3.57万人次，提升3.48%；

三号线最小行车间隔由2分52秒缩短至2分30秒，高峰时段上线列车增加1列，单向小时运能由3.07万人次提升至3.52万人次，提升14.66%。

编辑： 刘望