铜川市2018年扶贫产品交易会开幕，铜川市市长李智远致开幕词。

西部网讯 在第一个“农民丰收节”来临之际，今天（9月17日），以“共参与·同分享·奔小康”为主题的铜川市2018年扶贫产品交易会在铜川新区全民健身广场举行。本次交易会为期三天，包括产品展示、产销对接、项目签约、文艺演出、成果展示、政策咨询等活动，围绕大会主题设立了6个片区，突出“产品出村、产销对接”。

铜川市市长李智远在致辞中发出真诚的邀请，他说，铜川是一座底蕴深厚的魅力之城，也是一座善于拼搏的活力之城。铜川扶贫产品交易一定会办成产品与商品的“转化会”、农商与客商的“共赢会”，一定是铜川打通产业扶贫“最后一公里”的大盛会。通过这个平台，大家一定会对铜川有新的感受和进一步的认知，欢迎走进铜川、融入铜川、发展铜川。

据铜川市副市长刘西林在开幕式上介绍，经过近一个月的紧张筹备，本次铜川扶贫产品交易会共征集到104个龙头企业（合作社）及30个乡镇(办）十一大类1000多种扶贫产品。不仅有享誉省内外的铜川苹果、春蕾鸡蛋、孟家塬甜桃、上林源葡萄等优质农产品，还有土鸡蛋、宜君小杂粮、玉米酒等具有浓郁地方特色和乡土气息的地方特产；不仅有陶瓷、家居等现代工艺品，还有剪纸、玉米编制等手工艺品，还有一批接地气、分量重、实惠足的产销项目在会上签约。

通过对扶贫产品的展示推介，铜川搭建出了一个展示扶贫成果、促进产销对接的重要平台，促进铜川扶贫产品“出村进城”，打通扶贫产品销售的最后一公里。把扶贫的成果和丰收的喜报捧出来、亮出来、晒出来，与全市人民共享。

省政协副主席、扶贫办主任王卫华，铜川市委书记杨长亚，铜川市委副书记魏四新，以及参展企业、采购商代表等出席了本次开幕式。