汉中一化工企业威胁居民安全 安监部门：停产整顿搬离

位于汉中市城北的汉武路上的陕西理想化工有限责任公司
周围的住户们说，只要企业开始生产，就会排放氨气，辣的人流泪。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心）近日，住在汉中市城北的汉武路附近的住户反映，位于这条路上的陕西理想化工有限责任公司只要一开始生产，就会排放氨气，辣的人流泪。
陕西理想化工有限责任公司位于汉中市城北的汉武路上，主要以生产氮肥为主，周围的住户们说，只要企业开始生产，就会排放氨气，辣的人流泪。
针对住户反映的情况，记者跟随汉中市汉台区安监局的执法人员到现场检查后表示，这家企业因其合成氨系统和企业周边安全距离不符合国家危险化学品生产要求，今年3月15日被责令停产，但从目前的情况来看，他们准备继续生产。
汉中市汉台区安监局执法人员徐毅告诉记者，居民闻到的氨气就是合成氨生产中排放出来的，在极端的情况下，合成氨系统可能产生爆炸，在一定半径范围内，人员设备都可能受到损伤，理想化工距离居住区太近了。
陕西理想化工一位负责人表示，他们的企业上世纪七十年代就建起了，当时汉中城区北部没有这么多建筑，这些年来城市持续北扩，并建设兴汉新区等，和企业距离越来越近。
执法人员表示，理想化工要想正常生产，就必须符合安全生产规定和环保要求。从目前情况看，只能搬离这个地方。在没有完成整改前，不得恢复合成氨生产，如果私自生产，企业将承担法律责任。
编辑： 钟莹
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