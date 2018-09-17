西安不再保留秦岭北麓23个未开工项目 长安区17个鄠邑区6个

鄠邑以“挂账销号”方式扎实推进违建项目的拆除。

西部网讯（记者 刘望）“要像保护我们的眼睛一样保护秦岭”，近一段时间以来，为打好“秦岭保卫战”，加快秦岭北麓部分地区违法建筑的拆除，尽快恢复当地生态植被，西安市鄠邑区探索更加高效的工作方式，通过一个项目、一个专班的方法，以“挂账销号”方式扎实推进违建项目的拆除，通过“责任到人”的形式促进植被复绿工作的完成。

挂账销号：让违建拆除推进更扎实

在鄠邑区达观天下项目拆除工地，在建筑拆完后，拆违项目组动用了50台专业的建筑垃圾清运车对拆除后的垃圾进行清运，每天可以清运七十车左右建筑垃圾，目前已接连清运了3天，12栋违法建筑大约清理了200车建筑垃圾。“清运过程中还要防止抛洒，及时清洗，避免给环境造成二次污染。”拆违项目专班项目组负责人刘孟昭说。

“实际上，建筑拆完了，垃圾运完了，土地还原了，这才算一个违建彻底拆掉了。刘孟昭说，他们采取了挂账销号的模式，项目组分为4个队伍点对点施工，完成一个销号一个，“这个违法建筑收拾完了，我们再去拆下一个，确保一步一个脚印，把秦岭拆违复绿工作做到实处。”

除了达观天下项目，在草堂镇海航西安草堂科技产业配套园违建拆除现场，45台挖掘机和6台洒水车正在紧张作业。目前，这里的45栋的三层小别墅已经被基本拆除，工人们目前正在抓紧时间对地下室进行施工清理，预计2天后完成拆除。

鄠邑通过“责任到人”的形式促进植被复绿工作的完成。

责任到人：就地取材让秦岭尽快恢复原貌

除了拆除工作外，复绿工作也在同步进行。在亚建高尔夫项目别墅区，一栋占地279平方米的三层别墅占据了秦岭的绿意，9月5日，项目组对这座未批先建的别墅进行了拆除，同时对拆除点进行了复绿，种植竹子、灌木、草皮1.5亩。南山唐郡两栋占地4亩的未批先建别墅项目，9月4日完成279平方米的拆除工作后，对4亩土地播撒了草籽。

在拆除过程中，项目专班一方面减少对违建周边的植被进行破坏，另一方面就地观察植被生长状况，使用本地常见的草皮、灌木、竹子等植物进行复绿。“我们专门邀请了林业专家对违建周边的植被进行考察，在后期复绿过程中，尽量选择与周边植被相同的品种，力求回复秦岭原貌。”刘孟昭说。

截止9月17日，实际累计拆除违建368宗635处，拆除违建总面积248962.75㎡，其中别墅类40宗291栋308套，面积95820.52㎡。预计3天时间，达观天下项目垃圾清运完毕，届时将按计划进行复绿，复绿面积80余亩。

西安市不再保留秦岭北麓23个未开工项目

依据《中华人民共和国土地法》《中华人民共和国森林法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》等法律法规的相关规定，为进一步加强秦岭生态环境保护工作，经西安市政府研究决定，不再保留秦岭北麓23个未开工项目。

与此同时，为督促区县政府及市级相关部门履行秦岭生态环境保护责任，加强秦岭生态环境保护管理力度，强化秦岭生态环境保护管理措施，规范秦岭生态环境保护约谈工作，西安市政府还印发了《西安市秦岭生态环境保护约谈制度》。未履行秦岭生态环境保护职责或者履行职责不到位的区县政府及市级相关部门负责人，西安市政府或者市秦岭办和市级主管部门将进行约见，依法进行告诫谈话、指出相关问题、提出整改要求并督促整改到位。

编辑： 刘望