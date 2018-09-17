本周陕西开启连阴雨模式 省防总要求做好这些防范工作

西部网讯（记者 凌旎）受副热带高压外围暖湿气流和冷空气共同影响，从今日（9月17日）开始到21日陕西持续有阴雨天气。陕西省防总向各市区防指，省水利厅直属有关单位发出通知，要求切实做好本周全省连阴雨防范工作。
根据省防总会商分析，今年陕西将有中等偏强秋淋，全省降水偏多，汛情形势严峻。陕西省防总要求各地要切实做好防御长历时大流量秋汛洪涝准备，突出做好中小河流洪水、中小水库、水电站、淤地坝、尾矿坝的防汛安全和城市内涝防范。
陕西省防总强调，要特别注意防范连阴雨可能引发的山洪、泥石流、滑坡及危房危窑坍塌灾害，加强涉河在建工程、景区、峪口、农家乐等场所安全管理，及时组织受威胁区人员撤离避险，确保人民群众生命安全。
9月17日-9月21日雨情：
9月17日全省阴天有小雨，陕北北部地方有中雨；
9月18日陕北阴天有小到中雨，榆林南部、延安北部有大雨，关中、陕南大部阴天有小雨，宝鸡西部、汉中西部局地有中雨；
9月19日陕北北部、陕南西部阴天有小雨，陕北南部、关中、陕南西部有小到中雨，延安南部、关中北部有大雨；
9月20日延安南部、关中、陕南有小到中雨，汉中大部、安康北部有大雨；
9月21日陕南南部有小到中雨，局地大雨。
编辑： 焦晓珊
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