今年前8个月陕西省河流水质稳中向好 安康水质全省最好
时间：2018-09-17 20:52:02
来源：西部网-陕西新闻网
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今年前8个月陕西省河流水质稳中向好 安康水质全省最好
省环保厅最新监测数据显示，8月份，全省河流总体水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转；与7月份的轻度污染相比，水质有所好转。在监测的83条河流179个国控、省控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例明显上升，Ⅳ～Ⅴ类和劣V类均有所下降。4个湖库中，瀛湖、石门水库、王瑶水库水质优，红碱淖重度污染；与上年同期相比，王瑶水库由良好转为优。
西部网讯 据今天（9月17日）省环保厅最新监测数据显示，8月份，全省河流总体水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转；与7月份的轻度污染相比，水质有所好转。在监测的83条河流179个国控、省控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例明显上升，Ⅳ～Ⅴ类和劣V类均有所下降。4个湖库中，瀛湖、石门水库、王瑶水库水质优，红碱淖重度污染；与上年同期相比，王瑶水库由良好转为优。
陕西省级河长制河流中，渭河干流水质优，与上年同期的轻度污染相比，水质明显好转；汉江干流、丹江干流、泾河干流水质优；昆明湖水质轻度污染；延河中度污染；北洛河水质轻度污染，黄河干流陕西段水质良好，与上年同期的重度污染相比，水质明显好转；与7月份的轻度污染相比，水质有所好转。
8月份，全省城市水环境质量现状排名前三位的分别是：安康、汉中、商洛，排名后三位的是西咸新区、西安和延安。
专家分析，我省水质持续好转的原因主要有两方面：一方面是今年丰水期自然补水量有所加大，对污染物有一定稀释作用。另一方面是各级政府狠抓水污染防治，3月份以来治理力度不断加大，使水污染得到有效的防控，水质转好的趋势逐步显现。预计9月份后，各河流自然补水水量会逐步减少，对水质会产生一定影响。
编辑：
张娟
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三农尉氏县水坡镇横堤村干部通过“抓阄”方式确定贫困户，导致15户不符合贫困户标准的家庭被列入名单。09-17
三农9月15日无人机拍摄的岚皋县南宫山镇桂花村一派丰收景象的古梯田。09-17
三农大荔县红枣种植面积60万亩，其中冬枣种植面积42万亩，年产量50万吨，产值50亿元，从事冬枣生产的群众达30余万人。09-17
三农做到了扶贫资金分配结果一律公开、扶贫项目安排使用结果及绩效一律公开，让扶贫资金和项目在阳光下运行。09-17
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三农汉中市产业扶贫现场会走进汉台区汉王镇光华村栀子花基地，该基地年产花卉10万盆、枝条400箱，年产值约90万元。09-17
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三农为庆祝首届中国农民丰收节的到来，精准扶贫示范园农技人员用果蔬摆出“农民丰收节”字样。09-17
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旅游观唐艺术区首届艺术季正式开幕，此次艺术季是以“桃花源”为主题。09-18
旅游澳门旅游推介会暨澳门航空新闻发布会在京举行。09-18
旅游由中共灵石县委，灵石县人民政府主办的为期三天的主题为“客从山西来，请客到王家”旅游文化行活动在北京市华熙广场隆重启动。09-18
旅游“浪漫红叶、多彩蛟河”，第十七届中国吉林蛟河长白山红叶旅游节将于9月20日－10月20日盛装启幕。09-18
旅游地铁在很多城市是一种重要公交工具，为人们的出行提供了方便，但有些人坐地铁却不愿“埋单”，总想逃票。09-17
旅游据了解，沙河四匹缯布是一种广泛流行于沙河西部山区、丘陵等地的民间织造土布，因其在织造过程中使用四匹缯来分辨经线的格式，故称四匹缯。09-17
旅游中国驻土耳其大使馆日前在土旅游胜地卡帕多基亚召开领事巡视暨旅游安全协调会。09-17
旅游陕西华清宫文化旅游有限公司副总经理费文娟说，2007年公演以来，累计演出2500多场，接待观众超过350万人次。09-17
旅游2017年，宁夏共接待国内外游客3103万人次，这一数字将近是全区总人口的5倍，也就是说宁夏人均每年接待约5名游客。09-17
旅游9月14日，“大美太行，天下脊梁”长治旅游旅游推介会在西安皇后大酒店举行。西安市旅发委张勇副主任出席推介会，长治市旅发委。09-14
旅游位于雁塔区曲江极地海洋公园极地馆负一层的曲江极地冰雪世界将于9月22日揭开神秘面纱，届时这个西北地区面积最大的室内冰雪主题游乐园将与西安人见面。09-14
旅游一名在日本开民宿的中国老板发文称，三名中国女游客通过短租平台入住他家民宿，离开时却将大量垃圾扔在房间。09-13
美食吃核桃补脑，核桃仁我们经常吃。不过，吃了N多核桃，却一直不知道核桃有个“最珍贵的东西”！09-17
美食蜂蜜柚子茶确实是有这样的功效，在喝蜂蜜的时候，蜂蜜能够达到滋补皮肤的目的，在吃柚子的时候，丰富的维。09-17
美食2.把剁好的猪肉和韭菜放盘子里，加盐，酱油，胡椒粉，姜末，少许花生油，（有芝麻油就滴几滴），然后拌匀备用。09-17
美食增强机体免疫功能：大豆的营养成分中，蛋白质含量可达到大约40%，同时还含有多种人体必需的氨基酸，可提高人体。09-17
美食西红柿具有保养皮肤、消除雀斑的功效。现在科学研究证明，黄瓜含有丰富的钾盐和一定数量的胡萝卜素、维生素C。09-17
美食番石榴是热带果树，原产美洲，是亚热带名优水果品种之一。具有调理肠胃，促进消化，润肠通便，保护和提高胃肠道。09-17
美食在寒冷的冬季，有胃寒老毛病的朋友们就会容易犯病，吃些什么可以暖胃，避免胃寒出现呢？09-13
美食食材： 板栗400克，猪蹄2只、生姜片、葱段、盐、味精各适量。09-13
美食当蔬菜、水果在农田里被采收下来的那一刻，当肉品从家禽身上割下的那一刻，这些收割后的食材，营养就开始渐渐地流失。09-13
美食鸡蛋里最有意义的成分就是蛋白质，可是它如果久炸久煮就会变质，营养就会流失，所以想要充分保留鸡蛋的营养，很多专家推荐鸡蛋羹。09-13
美食别看今天阳光灿烂，但室内的温度仍然让人暖和不起来。等到中午，来一锅疙瘩汤，暖暖自己吧。09-13
美食你以为红薯只能蒸着吃，或者烤着吃，那你就太“少见识”了。红薯有好多种做法吗，光这七种家常做法就让你食欲大增。09-13
健康正常感冒病程在7-10天之间，如果久治不愈或是高烧不退则应及时就医，由医生对症进行科学治疗，以免病情加重，甚至诱发其他可怕的并发症。09-18
健康孩子身体缺锌会影响骨骼健康，也会影响大脑的发育，因此要及时给孩子补充锌元素，注意饮食结构的合理调整，多让孩子吃些鱼类可起到快速补锌的作用。09-18
健康手脚冰凉是很多人的通病，手脚老是冰凉是怎么回事呢？其实这是体寒体虚的表现，那么从内调方面的话我们该如何有效养护？09-18
健康患有脂肪肝的人群逐步增加，该疾病是由于肝脏上的脂肪比较多形成的。脂肪肝的出现是有多种因素造成的。09-18
健康妊娠糖尿病孕妇在使用胰岛素治疗的同时要加强运动，可以通过运动辅助调节血糖，让血糖处于稳定的状态。09-17
健康若饮食中脂质和酒精过多。加上没有合理运动来促进脂质醇代谢，导致体内脂质醇逐渐增加，身体分泌抗氧化酶增加，会令毛细血管阻塞。09-17
健康现实生活中，我们必须学会放松心态，不要让自己太累，不要让自己的心情过于紧张。只有适当缓解自己的压力，放松心情，才能让生活过得更好一些。09-17
健康做烤瓷牙时要选择正规的医院，如果问题不是很大的话可以继续使用，如果牙龈发炎肿胀非常的严重，必须要重新配置烤瓷牙。09-17
健康入秋后，早晚温差变大，稍有不慎就会染上风寒感冒。09-16
健康 我们以为孩子不会说话时，对世界的理解有限，但其实他们懂的比我们想象要多。09-16
健康国际癌症研究中心(IARC)近日发布了2018年最新全球癌症统计数据《全球癌症报告》，提供了全球185个国家和地区36种癌症的发病率、死亡率等相关数据。09-16
健康人人都爱生活在干净整洁的环境里，可不管是大房子还是小房子，打扫起来都是一件烦人的事。09-16
教育9月15日，广东省教育厅召开防御台风紧急工作会议，坚决落实防御强台风工作的监管和主体责任，把师生生命安全放在第一位。09-18
教育家中小时工拿着一年级孩子的作业向他“求救”，说自己不知道怎么教孩子做，而这位读者是研究生毕业，拿过来一看也不知怎么下手。09-18
教育每周四晚上六点半，在北京理工大学中关村校区信息楼1004教室，总有一位精神矍铄的老教授准时登上讲台。09-18
教育目前，我国不少省份将就读小学一年级儿童的年龄标准定为当年的8月31日前需年满6周岁。09-18
教育考研几乎成了大四学生的标配。“考研热”成为一个社会话题，而热度背后，“考研一族”是为求学深造，是为就业竞争，还是为学历镀金？09-17
教育随着开学季的到来，一些不法分子也盯上了“开学经济”，试图利用校园贷诱骗学生。09-17
教育,“改革开放40年——全国大学生校园迷你马拉松冠军赛暨2018西安交通大学西迁精神纪念跑”在西安交大拉开帷幕，2000余人报名参赛。09-17
教育高校招生季，许多家长发现，不止一所高校的院系列表上出现一个新名字——“人工智能学院”。09-17
教育日前，教育部印发《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》，要求加强本科教育，严格本科教育教学过程管理，淘汰“水课”，打造“金课”.09-17
教育简单的数字未必能切出截然不同的两代人，但至少在中国，00后的登场还是意味着一个重要的节点。09-14
教育该不该送孩子上课外培训班，这件事已引发城市父母的集体焦虑。09-14
教育课桌椅高度与学生身高是否匹配，是影响孩子视力的因素之一。09-14
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车大众汽车一位高管表示，该公司已与可能合作的伙伴就一项全行业联盟计划展开谈判。09-18
汽车卡莱尔说，如果有足够的需求，凯迪拉克可能仍会推出柴油汽车，他们并没有完全扼杀这个项目。09-18
汽车宝马方面，7月海关进口量也是达到30149辆，同比增速超过90%；直接带动其8月在华销量实现53520辆，同比增长12.9%，环比亦是达到14.6%。09-17
汽车为了纪念这一经典车型，大众公司计划2019年在美国推出该车的最终版本。尽管他当时所说的是甲壳虫，但他表示，公司也将研发电动微型巴士。09-17
汽车四驱控制模块将负责与牵引控制系统、防抱死刹车系统、车速、雨刷器、挂车连接和环境温度相关的数十个传感器的数据输入。09-17
汽车就在前不久，由于特朗普对中国制造的汽车加征关税，福特宣布取消向美国出口在华生产的新款跨界车计划。09-14
汽车Rapide E将使用后置的两个电动马达进行后轮驱动，最大马力可达到601匹，峰值扭矩可达700磅英尺(约合1000牛米)。09-14
汽车就其外观设计而言，概念车车显然是以基于标准版C5 Aircross，但车身包围的装饰颜色为蓝色，左侧也增加了充电接口，车轮毂为纯黑色。09-14
汽车今年二季度，受高温天气、贸易摩擦、库存量高企等因素影响，汽车销量持续乏力，车市逐渐转冷。09-14
汽车虽然英国8月份汽车销量鼓舞人心，但柴油车和英国退欧依旧对英国和欧洲的汽车行业造成压力。09-13
汽车该试验场地将模拟高速公路自动驾驶的一系列挑战性环境，包括路障、隧道和不同道路照明条件,以及州级出入口匝道。09-12
汽车目前，每台Q8都将搭载3.0升V6涡轮增压，搭配8速自动变速箱，动力达335马力，峰值扭矩可达369磅英尺。09-12