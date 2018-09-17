今年前8个月陕西省河流水质稳中向好 安康水质全省最好

西部网讯 据今天（9月17日）省环保厅最新监测数据显示，8月份，全省河流总体水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转；与7月份的轻度污染相比，水质有所好转。在监测的83条河流179个国控、省控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例明显上升，Ⅳ～Ⅴ类和劣V类均有所下降。4个湖库中，瀛湖、石门水库、王瑶水库水质优，红碱淖重度污染；与上年同期相比，王瑶水库由良好转为优。

陕西省级河长制河流中，渭河干流水质优，与上年同期的轻度污染相比，水质明显好转；汉江干流、丹江干流、泾河干流水质优；昆明湖水质轻度污染；延河中度污染；北洛河水质轻度污染，黄河干流陕西段水质良好，与上年同期的重度污染相比，水质明显好转；与7月份的轻度污染相比，水质有所好转。

8月份，全省城市水环境质量现状排名前三位的分别是：安康、汉中、商洛，排名后三位的是西咸新区、西安和延安。

专家分析，我省水质持续好转的原因主要有两方面：一方面是今年丰水期自然补水量有所加大，对污染物有一定稀释作用。另一方面是各级政府狠抓水污染防治，3月份以来治理力度不断加大，使水污染得到有效的防控，水质转好的趋势逐步显现。预计9月份后，各河流自然补水水量会逐步减少，对水质会产生一定影响。

编辑： 张娟