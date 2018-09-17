西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部）交大西迁已经过去了一个甲子的时光，60多年后，西安交通大学在“西迁精神”的指引下，以敢为天下先的勇气，迈出了“二次西迁”的步伐。如今，在西安向西30公里的渭水之滨，一座承载着中国高校创新梦想的试验田——中国西部科技创新港正在崛起。系列报道《初心不改 向西而歌》，今天（9月17日）请听第八篇《向西，再出发》。

2018年7月份，记者从西安交大出发，向西驱车30多公里，来到渭河南岸。这里是一片面积达三平方公里的大工地，在数十栋已经封顶的建筑内外，工人们正忙着装修。

创新港效果图。

西咸新区交大科技创新港发展有限公司董事长董天信指着手中的规划图介绍说：“这就是一个创新港，这个上面有四个板块，一个是科研板块，一个是教育板块，还有一个转孵化的板块，再一个综合服务板块。”

中国西部科技创新港，是未来这片建筑集群的名字。从规划效果图上看，这里的许多大楼都呈现出“回”字造型，这些“回”字楼也被西安交大称为“巨构”。

西安交通大学创新港管理办公室主任贾海涛：“巨大的巨，结构的构，一个巨构大概都十几万平方（米），巨构就是可以把不同的学科放进来，大家在这里边，我组成一个团队可能有好几个学科。比如像医学，现在和我们机械就可以交叉，还有电子，我通过脑电波以后，装一个假肢，我可以直接指挥假肢动，这就实现了医工的结合。”

交大创新港规划全景图。

贾海涛说，在创新港，建筑设计的构思，本质是为教学科研的创新服务。为了更便于学科交叉融合，将来在这些巨构的“回”字形正中心还会建设起开放、共享的实验平台。

截至目前，这个由教育部和陕西省合作共建、西安交大与西咸新区联建的集校区、园区、社区功能于一体的智慧学镇，已确定有理、工、医、社科四大方向23个研究院和超过100家省部级以上重点实验室和工程技术研究中心进驻。就在今年8月18日，西安交大与中国核工业集团签署合作协议，双方将在创新港携手共建中国西部先进核能技术研究院，在核电、核军工、核技术应用等领域展开全面深入合作，这也是中核集团与我国高等院校签署的首个共建协议。

贾海涛：“这个创新港不仅仅是简单交大一个校区的问题，我们是要打造一个大的平台。要吸引全球的高端人才，进行全球科技前沿的、国家重大需求的一些基础理论的研究，争取在这个平台上产生一批原创性的科技成果，这是我们建设创新港的初衷和目的。”

在董天信和贾海涛忙于创新港建设的同时，2018年暑假，严俊杰教授也放弃了休假，抓紧时间为学院未来在创新港的发展延揽人才，寻找科研项目。

西安交通大学能源与动力学院院长严俊杰：“我们引进了美国明尼苏达（大学）的裴友康院士，来成为我们的兼职双聘院士；那么今年呢，刚刚已经在这个暑假第三学期的时候已经为我们学生开了正式的一门课了。我们既保证将来“创新港”入驻的时候，能够有足够的科研任务，同时又保证我们的人才，我们的队伍建设能够快速的上一个台阶。”

创新港建设现场。

置身如火如荼的创新港建设现场，熟悉交大历史的人，很难不联想起62年前交大西安新址的建设场景。从上海到西安，从徐家汇到兴庆宫，同样在一片尚待开发的土地上，一所历史悠久、实力强劲的高等学府扎下根来，为祖国西部地区做出了重要贡献。如果说，昔日的西安交大仿佛一支火把，将光与热向四方辐射，那么，在世界互联互通的今天，中国西部科技创新港就如同一味大学与社会深度对接的粘合剂，以“一所没有围墙的大学”，撬动起我国高等教育、科技研发和成果转化新模式的创新实践。

西安交通大学校长王树国说，中国西部科技创新港之所以称为“港”，就在于它的开放而非封闭，包容而非孤立。

西安交通大学校长王树国：“‘港’有这个意思，就是要进来，进什么？进信息，进人才，进资源；出什么呀？出人才，出成果，出效益，出思想，出文化。所以我们之所以把这叫‘港’，其寓意就在于把大学融入社会发展之中，把大学融入世界发展中，把大学融入国家的战略落实之中。”

2017年2月26日，在中国西部科技创新港开工仪式现场，西安交通大学校长王树国向全球的交大校友发出邀请：“在创新港

创新港标识。

有最优美的生活环境，科研环境，我们有一批国家实验室，另外它是开放的，有中国和意大利的设计学院，有中国和澳大利亚、中国和美国、中国和欧洲一批高校的联合研发基地，在这个平台上将有世界最领先的一批科研项目，所以在这儿，你能看到世界发展的未来。无论从那个角度讲，21世纪一个新的大学形态将在我们交大，在中国（西部科技）创新港诞生，希望全球的校友们都为交大助力，加油，谢谢大家！”

柯宏斌就是最早响应交大号召的校友之一。作为从上海回到西安创业的基金管理人，柯宏斌管理着一支由交大校友为主要出资人的投资基金——西安一八九六创业投资基金。创新港建设的启动，让柯宏斌看到了未来基金投资的方向。

柯宏斌：“它未来一定是一个教学科研、成果转孵化的一个聚集的地方，交大的这些优秀成果，把它转化出来以后我们认为有一批项目是可以对我们整个生产力的提高，对我们整个国民经济的有一些核心技术的提高是有帮助的。”

创新港的学生宿舍已经建成。

未来的中国西部科技创新港，将聚集至少2万名研究生和留学生，3万名来自全球不同国家的青年学者和高端人才。学生宿舍五人一个套间，一人一个单间，共享客厅。也许，学生们在食堂喝碗豆浆的功夫，就能看到慕名的国际学术大师和优秀企业家。

作为省部共建的国家级项目，中国西部科技创新港是西安交大落实国家“一带一路”倡议和创新驱动发展战略的重要举措。西安交通大学党委书记张迈曾认为，这将是交大西迁后的第二次创业，方向不变，向西，再出发。

建设中的创新港。

西安交通大学党委书记张迈曾：“重要使命呢，就是做科学研究的工作，按照总书记说的‘三个面向’：面向国际前沿，面向国民经济主战场，面向国家的重大需求来开展科学研究工作。它的精神内涵呢都是一样的，就是向西，现在人们说的向西，向远方，要为国家做更多的贡献。”

扎根西部、奉献西部、努力拼搏在西部。在每一个重要的历史时期，“西迁精神”如同一座无声的丰碑，指引和激励无数创业者们躬耕求索、奋勇争先。进入新时代，践行“西迁精神”，中国特色社会主义伟大事业必将绽放更加璀璨的光芒。系列报道《初心不改 向西而歌》，明天请收听第九篇：《把“西迁精神”写在祖国大地上》。

建设中的创新港。

交通大学1956年校园基础建设。

系列报道：

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第一集：向祖国和人民汇报

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第二集：应国家之需 承发展之重

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第三集：西北有大风 求之不得

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第四集：向科学进军 建设大西北

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第五集：“科学种子”在西北蔚然成林

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第六集：一片冰心桃李间

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第七集：我是西迁大树上的一片小叶