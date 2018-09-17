4小伙儿开车冒险横渡渭河被困 宝鸡消防紧急救援

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）4名小伙驾驶越野车横渡渭河，结果被困渭河中央。宝鸡消防接到报警后，赶赴现场将4人救出。
据了解，9月15日13时24分，宝鸡消防巨福路中队接指挥中心接警称：巨福路西边渭河里，有4人被困在一辆越野车里。接到报警后，巨福路中队立即出动两车12人赶赴现场救援。
13时35分消防中队到达现场，经现场侦查发现一辆北汽越野车被困于渭河中央，车里4人无生命危险，4人告诉消防救援人员，他们想驾车横渡渭河却不慎被困在水中。中队指挥员随即下令利用漂浮绳绑好救生圈抛掷被困人，13时46分被困4人被救上岸。
编辑： 焦晓珊
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