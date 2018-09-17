武功：“卖什么，造什么”电商大县转型升级 带动农民增收

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 赵明 董超）近年来，随着电商的兴起，武功县率先在西北地区探索电商模式，走出了一条“买西北、卖全国”的农产品电商发展之路。如今，4年多时间过去，现在的武功电商产业发展的情况如何？还有哪些方面需要加强？

今年四十多岁的计清是武功县一家刺绣企业的负责人，多年来一直从事高端手工刺绣产品的生产与销售，然而，近年来她逐渐发现，传统的销售方式让本地上门的客人日渐减少，为了拓宽销路，2016年在当地政府的帮助下，她开始尝试着把产品挂在网上卖。

武功县电商计清：“那个时候政府也大力提倡，对我们的帮助也非常大。给我们提供一些免费的平台，免费的服务，免费的培训，经常在外请一些专家来帮我们授课等等。”

虽然有政府帮助，但因为缺乏网络销售的相关经验，产品的网上销售并不像原来想象得那么好，一年下来最多也就卖个十几万元。后来，计清通过总结发现：高端手工刺绣作品，虽然单幅价格不低，但费工费时，总体算下来，销售情况反而不如香包、香囊以及装饰类的小物件卖得好。因此，她决定调整产品结构，增加产品的种类和样式。

武功县电商计清：“尽量研发一些大众消费的，实用性强的，然后适合电商这个路子去销售的产品，所以近两年，我们电商销售的势头一直在上涨。包括从去年到今年呢，我们有时候会接到一个订单就上百万的单子。”

思路的转变带动了销量的上涨，如今计清的刺绣公司常年聘请的全职绣工有130多名，同时还带动了周边约三千户农民就业增收，利用农闲时间在家制作绣品。

绣工耿师傅：“在自己家门口做活肯定方便么，我这一个月拿工资也就是三千多，确实给家里也增加了不少的收入。”

采访中记者了解到，近年来，武功县电商创业者总数达到了近万人，带动就业3万余人。通过电子商务，武功的农产品、手工艺品这些“商品”变成“网品”，远销各地。如今，全县共有397种特色产品上线销售，发展猕猴桃及杂果12万亩，苗木花卉2万亩，大蒜、辣椒4万余亩，这些农产品和刺绣、土织布等200多个手工布艺产品行销全国、出口国外。

武功县的注册电商共有231家，个体网店1200余家，日发货量超过12万单，2017年电商销售额达到25.1亿元。与其它县初期所走的“自产自销”路子不同，在将自身的地域优势发挥到极致后，如今，武功又提出了“买西北、卖全国”的电商运营模式。除了聚拢本地企业积极发展电商之外，武功还吸引很多外地客商前来落户，把国内各地的农产品、商品通过武功电商卖向全国。

今年三十多岁的新疆商人余海峰之前在新疆从事葡萄干、桑葚干这些果品的销售和经营。一次偶然的机会，他从同行那里得知，武功县正在大力支持电商企业发展，于是就想着到武功先来考察考察。

武功县电商余海峰：“就是物流，武功这四通一达在这都有集散中心，特别方便，这块区域优势特别明显。再有就是物流成本，比如以前我们在新疆发货，这里要比在新疆将近省一半左右。”

不仅物流成本低，一系列来自当地政府的扶持政策，也为企业的持续发展提供了保障。据了解，从2013年开始，全县共开展免费培训超过1.5万人次。实施“互联网+精准脱贫”信息惠农工程，对电商创业者落实“五免”政策，不掏房租进驻基地，还能享受免费网络、培训、注册和货源信息。

余海峰：“我们以前在别的地方，办营业执照特别麻烦，要提供这个提供那个，当时在电商办，给我们提供一站式服务，只需要提供身份证。第一年是给我们把库房的房租全部免了，然后第二年第三年都是补一半房租。”

如今，比起刚到武功一天三五十单的销售量，余海峰的销售业绩已经实现了突飞猛进的发展，现在平均每天的单量都会稳定维持在三五千单以上，销售额也从最初的一年四百多万，发展到现在的一年五千多万元。而为了保证这些企业稳步快速发展，武功县信用联社，也适时推出了“电商贷”，在资金上为企业发展电商提供最大力度的支持。

武功县农村信用合作联社小微企业贷款中心经理宋站辉：“像这个电商企业，属于轻资产，可提供的抵押，符合条件的几乎是没有。目前最大的就是存货，因为他要卖货，要把货存下了。根据这个情况，我们武功联社给他设计电商贷这个产品，就是用他这个存货来做抵押，给企业发放贷款。”

在“买西北，卖全国”的思路指导下，武功采取“基地+公司+电商”形式，除销售本地特色农产品外，还辐射带动陕北红枣、杂粮，陕南茶叶、菌类，渭北苹果、核桃，关中肉奶类及西北2000多种特色农产品，在淘宝、天猫、阿里巴巴等网络平台上的交易销售。

武功县电商办主任陈其辉：“买西北卖全国这是立足于武功的县情，因为武功，人口密度大，县域面积小，所以我们本地产的东西，不够网上去卖，那我们立足西北，充分发挥武功的交通优势，把西北的农特产品积聚在武功，再卖到全国，这就是全国县域电商的八大模式之一。”

采访中记者发现，如今，武功县电商经过四年的发展取得了阶段性的成果，但仍有一定的提升空间。首先，本地的农产品产业链不够健全。武功县充分利用地区优势，成为西部农产品的中转地，但是本地农产品产业链短且窄，农产品的溢价能力不强。其次，品牌构建意识弱。苹果、猕猴桃是县里重要的经济作物，但是在市场上认知度低，未形成品牌影响力。再次，人才引进困难，受地域经济等因素影响，专业人才匮乏延缓了当地电子商务往第二阶段发展的进程。最后，靠地理区位优势和优惠政策形成的电商洼地效应，可以吸引大量电商聚集，但根基并不牢靠。如果别的地方有更好的政策，有更好的配套，商户可能就会流失。

四年时间，让武功从一个农业县，变成全国知名的电商大县。做大做强之后，如何转型升级，是当前必须面对的问题。县域电商升级的根基就是电商背后强大的服务体系、健全的产业体系、完备的基础设施和高效的政策体系。只有模式成熟，有自己的特色，才能搬不走，难模仿，长久发展。

编辑： 辛超