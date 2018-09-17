小区住房变民宿业主意见大 民宿市场不规范急需解决

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 朱海波 董超）近年来，随着人们生活水平的提高，出门旅游的人越来越多。出去旅游要住得舒服，除了酒店，近年来风靡的民宿也成了游客选择的住处，也推动了民宿业的发展方兴未艾。

在西安曲江南湖景区的一家民宿客栈，记者见到了从河南郑州来旅游的邓女士，说起这次住的民宿，她觉得比住酒店要好得多。

游客邓女士：“这是家的感觉，那种星级酒店就是服务员为你服务，这里像是家人给你服务，就是感觉特别好。”

邓女士所住的印象南湖民宿，位于曲江南湖景区，是一个四合院式的民宿，保留了关中民居古朴的风格，以明式建筑与现代建筑风格相结合，16间客房都配有中央空调、抽湿机、咖啡机等五星级酒店才有的配置，定位中高端，标准客房每晚在一千元左右。价格虽然不低，但节假日还得提前预定才行。

印象南湖民宿是一个环境相对独立中高端民宿，而在西安市，更多的民宿则分布在居民小区里。在西安南郊的一个小区，记者来到17号楼18层的一家民宿，这家复式楼房里已住满了游客。

游客：“1500元一天。”

记者：“一晚上1500元，几个房子？”

游客：“五六间吧。”

记者：“你们是哪里人？”

游客：“苏州的，上海的。”

采访中记者发现，西安的民宿市场的确比较火爆，那么，到底什么是民宿呢？2017年国家旅游局发布的《旅游民宿基本要求与评价》对民宿的定义为：利用当地闲置资源，民宿主人参与接待，为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。根据地域不同，可分为城镇民宿和乡村民宿。那么，西安市场上的民宿究竟是什么样的呢？记者在网上搜到了位于南门外一个小区的民宿客栈。接待记者的这位女士说，她们这一栋楼上就有十几家民宿。

记者：“这个楼上民宿还挺多的？”

工作人员：“十几家，这小区也不少。”

在现场记者看到，由于一栋楼上有好多家民宿，退房的、入住的各种人员往来不断。有的民宿有管理人员，而有的民宿则全程无人化，只要在网上定好房间，民宿主人便会给客人的手机上发一个开锁密码，客人和主人互不见面就可入住。

工作人员：“到时候你住的话，把密码发到你的手机上。”

记者：“我不住，把密码给我朋友，他就可以来住？”

工作人员：“对。”

房主只是在网上能看到订房人的一些简单信息，而对于实际入住人员是谁并不掌握。在西安高新区的这家看起来像酒店的民宿里记者看到，为了迎合一些客人做饭的需求，房间里甚至直接加上了厨房。

记者：“咱这就是正儿八经的酒店，我还以为是那种民宿的感觉呢。”

工作人员：“和民宿差不多。”

一层楼，20多间房子，20多个炉灶，除了油烟问题之外，火灾隐患也令人担心。随后，记者又来到了西安南郊翠华路上的一个小区，在这个小区的15层，原本一层30户的居民楼如今有15家被改造成了民宿。

工作人员：“靠这边都是。”

记者：“那边是住家户？这一层有多少住户？”

工作人员：“一共是三十家。”

对于小区经常会有陌生人进出，住户和物业都很无奈。

小区居民：“挺多的，太麻烦了，把人都快麻烦死了，晚上十一二点都不得安宁。”

小区居民：“我认为民宿只能在商住两用这种住房才可以搞民宿。”

小区居民们告诉记者，由于他们小区地处曲江，旅游景点比较多，所以很多有多余房子的住户便把房子租给了一些民宿专业公司，由公司改造后对外经营。那么，这些公司改造房子并对外经营有没有合法的手续？

西安铁峰物业管理有限公司丰景佳园管理处保安队长贾新年：“他们到目前为止没有手续，人家说他们这是朋友住的，很含蓄，不承认是民宿。”

贾队长说，随着民宿在小区的发展，业主的投诉也在增加，他们管也不是不管也不行。

贾新年：“那个酒瓶子掉在地上叮叮当当响，当时我们打电话告知业主，他说整改，给他第一次整改，他没有整改。第二次我们再告知他，最后到第三次之后，我们就给他断水断电。”

民宿不仅存在扰民现象，而且在安全上也令人担忧。在西安市南门外的这家小区，提起民宿进入小区，物业公司也是一肚子苦水。

陕西吉祥如意物业服务有限公司负责人：“去年我们就遇到这种事，那个人拿着身份证在这里开了三天的房，登记的民宿住了三天，在这三天他就犯了四起案子，就以房子是他的名义，在58同城找了四家人买，骗了三万多块钱，我在网上一查没有这个身份证号。”

混杂在居民楼里的民宿，业主和物业并不满意。对于快速发展的这一产业，陕西省有没有相关的法律法规呢？记者从陕西省商务厅了解到，2018年1月17日，省商务厅给全省各地印发了《陕西省特色民宿示范标准》。但是这份文件主要对乡村民宿进行了规范，而对于城市民宿还没有一个严格的标准。

陕西省商务厅商贸服务业处调研员雷维鹏：“缺乏规划引导，项目配套不完善，没有对民宿和民宿产品进行统筹规划，民宿经济处于自我发展状态。其次，民宿的定位比较模糊。”

雷维鹏说，虽然陕西省的民宿发展和一些发展较好的省份还有一定的差距，但是随着这几年的努力，陕西省的乡村民宿已位列全国第十三位。而对于城市民宿等存在问题较多的环节，省商务厅也将出台更加详细的规范政策。

雷维鹏：“民宿的规范、民宿的经营、民宿的管理详细进行规范，在12月份将出台《陕西省民宿建设技术导则》，将指导陕西省民宿行业健康持续发展。”

陕西省委党校法学部副教授杜宏宠：“实际上民宿现在最大的问题可能是安全问题，比如说入住的旅客，他的身份信息不能像宾馆那样，不能第一时间如实的和公安机关联网，这就有可能住宿人的信息与实际住宿人的信息不相对称的情况。另外民宿可能建在一个小区里或者其他建筑里面，他的消防标准是否达到了旅馆的标准，这也值得我们去考虑。当然我们的民宿还存在住宿人员的复杂性以及对其他邻居的干扰等等一些不安全因素，如果提供饮食的话，还可能存在食品安全等方面的监管问题，所以对这些众多的安全问题应该引起足够的重视，使这些问题在发生过程中逐渐地得到解决。”

民宿的发展确实让一些在外旅游的人找到了家的感觉，但民宿市场存在的不规范问题也急需解决。发展民宿是好事，不能让存在的乱象愈演愈烈而影响到整个民宿产业的良性发展。希望相关部门能尽快出台更加详细的文件来规范这一市场。

编辑： 辛超