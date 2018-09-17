民生回复|城固上元观镇护城河改造何时竣工？

网友发帖反映城固县上元观镇护城河改造项目建了四年还是半成品。
西部网讯 城固上元观镇护城河改造何时竣工、镇安八亩坪村师生及居民出行难、咸阳盛世嘉苑门口收费员服务态度 差……9月14日，城固县上元观镇人民政府、镇安县永乐街道办事处、咸阳市城市管理执法局等14个相关党政部门回 复了17条西部网网友留言。
城固上元观镇护城河改造何时竣工？
2018年年底全面竣工
2018年8月24日，网友“就是爱管”反映称，城固县上元观镇护城河改造项目建了四年还是半成品，只完成了两三百米的河道，一个十来米的城门楼还是半成品，给周边村民出行造成不便。希望政府部门出面给老百姓公布下竣工 时间。
城固县上元观镇人民政府回复：经调查，护城河改造项目于2016年1月由陕西益源恒丰建设有限公司投标施工，全长 280米，投资155.44万元，2016年4月工程竣工，后期完成了绿化和护栏安装。因此段护城河兼具排洪功能，现已正 常发挥作用。东城门复建项目于2017年7月由陕西唯美建设工程有限公司投标施工，高28.8米，投资155.27万元， 2018年9月主体竣工，现正在进行古建装饰，2018年底全面竣工。
镇安八亩坪村师生及居民出行难
新桥预计2019年动工
2018年9月3日，网友“彭星”反映称，镇安县永乐街道办八亩坪四组有两千多人，还有长哨中心小学300多名师生， 走的是危桥，这桥还是2001年铁路一线施工修的简易桥，中间整修过一次，就没人管了，现在过这桥实在是太危险 了，希望政府关注处理。
镇安县永乐街道办事处回复：经查，八亩坪村四组便民桥因使用年限较长且桥面并未经过全面修复，导致桥面多处 焊接部位脱落，现已成为危桥。经街道办研究决定，拟新修长哨安置点至长哨小学跨乾佑河钢筋混凝土大桥一座。 目前已经过专业人员实地勘测，并完成大桥初步设计。大桥选址地点为八亩坪村安置点跨乾佑河大桥位于八亩坪村 四组与长哨小学之间。北至安置点篮球场下角5米处，南至四组河堤电杆处；桥身全长75米、宽5米，5孔，每孔15米 ，南头引线25米，北头引线20米。预计2019年正式动工建设。
咸阳盛世嘉苑门口收费员服务态度差
收费员被罚款100元
2018年8月31日，网友“阿席达卡”反映称，咸阳建设路盛世嘉苑门口收费员乱收费，服务态度差，建设小区对面那 一排停车位他说是他承包的，我前一天停车并没有人来收费，第二天他就来问我要钱，我向他要收费的凭证，他置 之不理。我想知道建设小区对面到底要不要交停车费？
咸阳市城市管理执法局回复：我局约谈了市停车场建设管理有限公司相关负责人，该公司负责人称，建设路盛世嘉 苑门口属于正常收费场点。针对车主反映的收费员服务态度差的问题，已按照公司《收费员违规处罚规定》第19条 规定，对该收费员经行了批评教育，并扣除了当月100元的绩效工资。
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编辑： 辛超
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