共筑网络安全防线 陕西第五届国家网络安全宣传周今启动

陕西省第五届国家网络安全宣传周正式开启
西部网讯（记者 凌旎）今天（9月17日），陕西省第五届国家网络安全宣传周在商洛市正式启动。与往年不同，今年的宣传周首次增加了系列主题日活动，9月18日至23日依次开展校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日主题活动，从各个方面展示网络安全的重要性。
在外手机没电了租用充电宝、网购时为了方便而进行免密支付……这些看似生活中很普通的事，都有可能成为窃取使用者个人信息的罪魁祸首。网络给大众带来便捷的同时，网络诈骗、侵权、谣言等危害人民利益的问题也伴随而来。今年安全周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，由陕西省委网信办、省教育厅、通信管理局、省总工会等8个部门联合举办。
未来一周，陕西将开展网络安全体验展、网络安全大讲堂、大学生网络安全知识竞赛、系列主题日活动、网络安全进基层、全国青年学子网络安全万里行和SSC网络安全峰会等活动，在增强全社会网络安全意识、提高全民网络安全防护能力等方面进行广泛宣传。
截至目前，中国网民已经达到8.02亿，陕西网民也超过2000万人，人们的衣食住行已经离不开网络。在互联网时代，举办国家网络安全宣传周，正是党中央维护国家网络安全、促进网信事业健康发展、推进网络强国建设的一项重要举措。
陕西省人大常委会副主任、省总工会主席郭大为在开幕式上说，党的十八大以来，党中央高度重视互联网、发展互联网、治理互联网，作出一系列重大战略部署，推动网信事业取得历史性成就。
“共筑网络安全防线，让互联网更好地造福人民。”郭大为在开幕式上发出倡议，要提升全民网络安全意识，加强关键信息基础设施保护，推动网络空间更加清朗，筑牢网络安全坚固长城，加快网络强省、数字陕西、智慧社会建设，让互联网更好地造福人民。
编辑： 韩睿
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