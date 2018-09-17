陕西7条高速21日起执行客货车分道 抓拍违章记3分罚200

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西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省交通管理部门了解到，9月21日起，陕西全省重点高速公路将严格实施客货车辆分道行驶管控措施。

管控路段

西安绕城高速全段；连霍高速陕西段；京昆高速陕西段；福银高速陕西段；包茂高速陕西段；沪陕高速陕西段；银昆高速汉中至坪坎段。

管控规定

在双向八车道路段，第四车道为货运车辆行驶车道，第三车道为货运车辆超车车道，禁止货运车辆驶入一二车道；

在双向六车道路段，第三车道为货运车辆行驶车道，第二车道为货运车辆超车道，禁止长时间占用第二车道行驶，禁止占用第一车道行驶和超车；

双向四车道的路段，第二车道为货运车辆行驶车道，禁止货运车辆长时间占用第一车道行驶，货运车辆不得连续超车，超车时不得影响后方机动车正常行驶；

在隧道、桥梁、坡道、弯道等特殊路段禁止货运车辆超车；

在京昆高速涝峪至龙亭段、福银高速彬县至长武以及蓝田至商洛西段、包茂高速铜川至靖边以及太乙宫至巴山段等山区路段双向禁止货运车辆超车；

遇前方出现突发事件造成交通中断时，货运车辆必须靠右侧车道依次停车等候，严禁穿插、并行、并排停放。

据了解，对于违反客货车分道行驶规则的，公安机关交通管理部门将依照不按规定道路行驶予以记3分处罚200元。

编辑： 韩睿