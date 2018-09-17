“2018匠心楚韵·第五届全国重点网络媒体湖北行”正式启动。

西部网讯（记者 马晴茹） “匠心制造，千年楚韵”。9月16日，“2018匠心楚韵 · 第五届全国重点网络媒体湖北行”活动正式启动。中国经济网、中国日报网、光明网、中国西藏网、国际在线、四川新闻网、大洋网等来自全国各地30多家重点网络媒体齐聚武汉。未来一周，他们将以全媒体的形式聚焦荆楚各地龙头企业，一同追寻将楚韵文化与匠心品质完美结合的企业佼楚。

“2018匠心楚韵 · 第五届全国重点网络媒体湖北行”由荆楚网（湖北日报网）主办。在未来一周时间，自全国各地的30家主流网络媒体将赴武汉、黄石、赤壁、宜昌实地采风，深入周黑鸭国际控股有限公司、劲牌有限公司、赤壁羊楼洞、稻花香集团等湖北省知名企业，以新媒体视角、网络化语言，借力微博、微信、微视频等全媒体手段，展现湖北知名企业的发展硕果，传递湖北地方品牌文化正能量。

在启动仪式上，荆楚网（湖北日报网）副总编辑陈俊旺讲到，2018年，是荆楚网（湖北日报网）举办网络媒体湖北行活动的第五年。四年以来，我们通过网络行取得了良好的成效，现已成为全国媒体了解湖北的有力窗口，是湖北地方品牌文化走出去的重要名片。本次活动将从美食之都武汉出发，以美食为诱发，通过考察知名汉企周黑鸭、良品铺子，全面打通眼耳口鼻的寻味之旅；参观劲牌酒业及劲牌博物馆，感受中国酿酒历史和现代科技魅力；走进“中俄万里茶道”之源羊楼洞，从历史古镇到万亩茶园，全面唤醒茶马古道及砖茶之乡的历史记忆；探访首批国家级特色小镇之一的宜昌市龙泉古镇及稻花香酒业，了解中国白酒文化及稻花香的品牌底蕴。

来自中国经济网的吴晓薇和千龙网的刘雯作为媒体代表发言表示，感谢荆楚网（湖北日报网）的邀请，在未来一周，将与各位媒体朋友们一起近距离感受湖北名企的匠心楚韵，将会用文字和镜头解读湖北，从不同的视角感受湖北，记录湖北企业独特魅力和发展新成果，进一步提升湖北企业的影响力和知名度。

随着长江经济带国家战略的实施，“一带一路”的倡议，在当代中国区域经济版图中，以湖北为中心的长江中部地区的重要性越来越突出，蕴藏着巨大的发展潜力。湖北当前正在全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为民商民企营造一流的营商环境。

编辑： 韩睿