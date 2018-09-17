第三届中法文化论坛开幕在即，法方代表都说了些啥？

西部网讯（记者 李卓然）第三届中法文化论坛开幕在即，9月16日，部分参会的法方代表在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，本次论坛影响深远，意义重大，对搭建中法两国各界代表人士共商文化及其他相关问题的高层次对话平台，深化两国文化交流与合作，促进东西方文明对话将起到积极的推动作用。

东西方文化在西安碰撞火花 有传承又有创新

作为丝绸之路重要的东西方文化代表国家，中国和法国拥有象征意义的特色文化符号。法国前驻外大使、展望与创新基金会总干事、中法文化论坛组委会副主席塞尔日·格雷认为，本次论坛具有深远意义和巨大价值，东西方文化和思想将得到充分的交流与碰撞。“中法两国作为文化强国，组织这样一场论坛是自然而然的事情。本次论坛既有传承，又有创新，通过里昂和西安两座丝绸之路沿线城市的传递与交接，进一步放大和深入丝绸之路这一概念，让不同文化得以吸收和传播。”

艺术8协会主席亨利 - 克洛德·顾索告诉记者，通过这次论坛，可以使大家更加了解两国的艺术和文化，促进双方在多方面进行对话交流，实现合作共赢。“本次论坛架起了中法两国连接友谊的桥梁，让东西方文化交流得以延续和发扬。论坛除了探讨中法两国在文化艺术领域的宏观发展方向，还将在具体落实等方面进行交流与推动。”

来自法国的画家、雕塑家、旅行家伊曼纽尔·米歇尔则表示，在中法文化论坛期间，期待与中方的陶瓷艺术家进行深入交流，走进他们的工作室，了解他们幕后的创作与生活。“我对泥土艺术怀有浓厚的兴趣，对精通这方面的艺人怀有深深的敬意。希望通过这段时间在西安的采风，对我的艺术创作有所帮助。”

据了解，本届大会以“一带一路：文明互鉴与创新”为主题，共设置6场主体活动，8项平行文化论坛和9项文化展览交流活动，旨在实现丝路的东方起点与西方终点跨时空牵手合作，促进东西方文明深化两国文化交流、协调与合作，传承丝路精神，携手“一带一路”建设，交流与互鉴，构建人类命运共同体。

编辑： 韩睿