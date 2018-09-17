陕西网络问政能力区县榜。（日期截止至9月13日）

过去两个月中，陕西哪些地方的网友最爱提意见？哪个县区的回复率最高？哪个县区回复满意度最高？2018年7月8月，西部网《民生热线》栏目与陕西68个区县（开发区）单位进行了网络问政沟通对接。根据各区县（开发区）留言热度、回复情况和网友满意度的综合评定，蓝田县以总分99.76分居网络问政能力区县榜第一名。

32个县区回复率100% 白水等5县区零回复

2018年7月1日至8月31日，西部网“民生热线”栏目共收到3666条网友的网络问政留言，其中有效留言有695条，有414条涉及68个区县（开发区）。截止到9月12日24时，有337条信息得到了相关部门的回复，整体回复率为80.7%。

根据各县区（开发区）回复率统计，西安市蓝田县、咸阳市兴平市、宝鸡市陇县、渭南市华阴市、榆林市府谷县、汉中市宁强县、商洛市丹凤县等32个县区（开发区）回复率为100%，均做到了有问必答，及时回应网民关切。

根据统计，宝鸡眉县、商洛山阳县、西安沣东新城、商洛商州区、汉中西乡县等县区（开发区）回复率较低，而渭南白水县、咸阳永寿县、榆林佳县、汉中镇巴县、安康紫阳县5县区回复率为零，其中白水县有2条留言未回复。

西安市网友最爱提意见

根据留言热度统计，这两个月中，网络问政信息数量前10名区县（开发区），有8个都集中在西安市，留言总数有190条，占县区（开发区）留言总量的近一半。

其中，西安雁塔区、长安区的网友参与网络问政热情最高，问政信息均在28条以上，雁塔区多涉及占道经营、环境污染、物业不作为、房产证办理、教育入学等问题；长安区公交出行、村干部违规、停水停电、耕地违建等投诉多。

延安市相关县区（开发商）网友参与网络问政热线不高，相关县区留言数量为0。

根据解决时效，西安高新区、宝鸡陇县、宝鸡太白县、咸阳兴平市、咸阳乾县、西咸新区空港新城等6区县（开发区）均主动迅速答复了网友的留言，解决时效为100分。

另外，西安雁塔区、未央区、莲湖区、新城区、鄠邑区、曲江新区、周至县、阎良区，蓝田县、高陵区、临潼区，宝鸡陇县、麟游县，咸阳淳化县、彬州区，渭南华阴市，商洛洛南县，安康旬阳县等县区（开发区）多部门也能主动收集网友的问政信息并及时回复。

这些单位回复满意度最高

从网络问政信息单条满意度看，西安雁塔区网络发言人、临潼区政府办、未央区网络发言人、浐灞生态区宣传中心、长安区王莽街道办事处，商洛洛南县政府办，西咸新区沣东新城管委会办公室回复的几条问题均得到彻底解决，满意度较高。

其中，沣东新城管委会办公室回复的“西贤庄小区入住10年物业不备案 户口无法迁移”问题，网友反馈，小区已经去立户了，并进行了公告。“百姓的事没小事”，为你们的工作点赞；临潼区政府办回复的“临潼天顺特产店坑骗游客买天价鱼胶”问题，网友表示感谢，已经收到店家支付宝转账退款，问题已经解决。感谢临潼区相关部门的协调处理，

而单条最不满意回复为鄠邑区解答的“鄠邑区南北八号路破烂不堪 行车特别难”问题。反映人表示， 他反映的是西咸北环线桥下路段，回复这是在逃避问题。