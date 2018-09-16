西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部）历史是发生在昨天的故事，但它是一个时代的缩影。在地域界限不再明显的今天，以西安交通大学为基点，一批年轻人正脚踏实地，向科学高峰攀登，在祖国最需要的地方跋涉。站在新时代的前沿，“西迁精神”的传人们将家国情怀和使命担当根植于心，创造着新的历史。

系列报道《初心不改 向西而歌》，今天（9月16日）请听第七篇：《我是西迁大树上的一片小叶》。

西安交通大学生物医学工程系主任卞正中，他手中拿的正是当年交大的录取通知书。

卞正中读录取通知书：“亲爱的同学！我们伟大祖国已经开始了社会主义经济建设，国家迫切地需要各类建设干部。希望你早日作好准备，愉快地走上学习岗位，接受祖国交给你的学习任务，争取成为祖国建设的合格人才，为建成社会主义社会而努力。”

再有一个多月，西安交通大学生物医学工程系主任卞正中就满80岁了。他是交大西迁时的第一批学生，这份当年的录取通知书一直放在手边，习惯了经常看一看，给同学们读一读上面写的话，让年轻人能感知到其中滚烫的温度。

卞正中：“哪里需要哪里去，哪里困难哪安家，国家战略需要交大到西北去，这是国家的需要，那就没什么话说。”

自2008年起的七年间，张磊先后两次前往美国深造。

张磊，是西安交大本科开始一路培养起来的“八零后”年轻教授，如今在理学院应用物理系任教。自2008年起的七年间，他先后前往美国加州大学旧金山分校和劳伦斯伯克利国家实验室进行蛋白结构与功能的课题研究。面对世界上几乎是最好的冷冻电子显微镜实验条件，张磊平均每天有14个小时“泡”在实验室，经常错过回宿舍的末班车，错过了就在实验室里过个通宵。

张磊：“你忽然到了这么大、尖端、高端的一个实验平台上，你不学他是不是可惜？回国的时候我就去翻各个试验记录本，在那儿花了1200个小时学习设备，编写了含有上百个子程序一整套软件去做数据处理，而且做了十几个课题，去做锻炼。这就是一年半的成果。”

研学期间，当地曾开出优越的条件希望张磊留下来。但比起“是不是留下来”，“回到交大怎么干“才是他一门心思考虑的问题。

张磊：“回不回其实跟去不去在我来说是一个问题，我为什么去就是为什么回。为了交大，因为当时肩负的就是交大的使命出去的。有一句话我比较赞同，就说科学无国界，但是科学家是有国界的。我觉得我们中国，尤其是西安交大，更需要这方面的知识，所以我就在那儿拼命的吸，就为了尽量的多带回来一些（知识），一直是这个目的。”

2015年，张磊回到西安交大。在学校支持下，他正在搭建多学科应用交叉的研究平台，通过技术方法的不断优化，以支持交大整体发展。而张磊办公室的那盏灯，依然会亮到深夜或者凌晨……

充满活力的崔迪萧和同事们正在无人车技术的未知领域展开探索。

崔迪萧，西安交大电信学院青年讲师，2016级少年班班主任。这个平时喜欢玩摇滚、组建乐队的“85后”年轻人，也是交大“土生土长”的青年学者。从硕士起，他就师从西安交大人工智能与机器人研究所薛建儒教授，在无人车领域展开探索。

平时喜欢摇滚、组过乐队的崔迪萧。

崔迪萧：“我们在前期需要有大量的时间，投入到底层平台的维护改造，搭建出一个适合于我们做研究的物理载体，相比于我同期的这些博士而言，我的科研成果产出实际上是远远滞后于他们的。在这个过程中怎么样能克服内心的焦虑，依然能够不去急功近利的做事情，不急不躁的，我觉得这是交大带给我最重要的一点。”

2017年，作为团队骨干，崔迪萧和同事们一举拿下了中国智能车未来挑战赛的冠军，这也是我国唯一一项体现无人驾驶智能车辆最高发展水平的比赛。

西安交大电信学院青年讲师，2016级少年班班主任崔迪萧。

崔迪萧说，交大初迁时，各方面条件艰苦，正是因为老教授们坚持不懈，才有了之后在科研领域的开花结果。他自己在工作中也努力践行着无私奉献、艰苦创业的交大传统，采数据、写代码，改进车辆性能，专注在过程，进取于未来。同时，“西迁精神”也成为崔迪萧用以激励和鞭策交大少年班的孩子们最好的教材。

崔迪萧：“大概一个月前给他们开了一次班会，我给他们讲了几个事情，最重要一点就是既要眼望远方，也要脚踏实地。归根到底就是你如果喜欢一个事情就要去投入，而不在乎这个事情能够给你的回馈是多少。”

2014级博士生林舒进在陕南平利县正阳镇开启了八个月的挂职扶贫生活。

挂职扶贫期间，走村入户、了解农户需求是常态。左一为林舒进。

最近，作为西安交大科技扶贫挂职博士团的一员，2014级博士生林舒进刚刚结束了在陕南平利县正阳镇八个月的挂职扶贫生活。这段经历于他来说，也是一次小小的“西迁”。

林舒进：“我记得是（2017年）7月24日吧，我去的第一天。一路上的颠簸，路非常陡，有一些路旁边就是悬崖。刚去的时候说实话也不大习惯，把这个镇走完大概也就十分钟就能走完，但是你要去旁边的那个村过去可能得走一两个小时。”

正处科研压力巨大的第四年读博阶段，主动提出下乡扶贫，林舒进从一开始就想实实在在地做点事情。他是研究市场营销领域的，在走完了镇上十个行政村，基本掌握了当地特色农产品和农户收入状况后，决定从完善“互联网+销售”模式入手，发挥自己的专长。

林舒进：“帮助他们（当地）电商办做一些电商发展的基础规划，也是提一些建议。第二个就是做一个

酒香也怕巷子深，乡亲们尝到了互联网销售的甜头。

产品众创联盟，第二批有三个博士，我们走了十几个企业，联合十几个企业研发了十五个新产品。比如说我们开发了一个绞股蓝的干吃茶，年产值可能到一千多万，我们还做一个党参茶。”

三位年轻的交大人，履历不同、专业不同、兴趣爱好不同，但他们都深深地被传承至今的“西迁精神”所浸染，在心底树立起努力做点贡献的志气。这份志气，把个人得失放在国家利益之后，把个人选择融入国家需要之中，既不自大，也不自小。

如今在交大，一批青年才俊如前辈一样，忘我地行走在追求真理的路上；研究生支教团、博士扶贫团、“三下乡”实践团等数十支社会实践团队常年活跃在全国各地；每年学校都有一大批毕业生选择在祖国西部建功立业。他们就像一片片萌芽的嫩叶，与“西迁大树”同饮风雨，与祖国发展同频共振。

西安交通大学理学院应用物理系教授张磊（左二）和他的团队。

西安交通大学理学院应用物理系教授张磊：“在我现在走出的从事教学和科研的道路上，西迁精神依然是一盏最明亮的灯在照耀着我。作为交大的青年教师，这么多年（在）西迁精神的熏陶和教育下我们内心都有一种誓言，我们都要不忘初心，牢记使命，紧紧追随着我们西迁前辈的足迹，不畏艰难，开拓创新，牢牢扎根在祖国的西部，我们誓言要贡献自己全部的力量。”

在探索和创建中国现代大学的历史进程中，西安交大始终是先行者。今天，在“西迁精神”的指引下，在“双一流”建设号角吹响的激励下，西安交大开启了建设中国西部科技创新港的新篇章。交大人迈开步伐，为了祖国新时代的发展需要再次出发。系列报道《初心不改 向西而歌》，明天请继续收听第八篇：《向西 再出发》。

系列报道：

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第一集：向祖国和人民汇报

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第二集：应国家之需 承发展之重

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第三集：西北有大风 求之不得

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第四集：向科学进军 建设大西北

“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第五集：“科学种子”在西北蔚然成林