诗词歌赋杂技剧场《小桥 流水 人家》精彩亮相西安。

西部网讯（记者 苏静萌）“张骞出西域是从陕西出发，而郑和下西洋则是从我们江苏出海的，我们这部反映海上丝绸之路的剧，能来路上丝绸之路的起点西安，参加这个以丝绸之路为主题的艺术节，其实也是很有意义的事情。” 江苏省杂技团团长吴其凯说。

这部由江苏省杂技团排演的中国首部诗词歌赋杂技剧场《小桥流水 人家》于9月16日在古城西安举行首演，100分钟的演出时间，台上的演员们将诗词歌赋与杂技艺术完美融合，用杂技语言精彩演绎了一个发生在海上丝绸之路上的凄美爱情故事。

据该剧总导演何晓彬介绍，这个凄美的爱情故事发生在郑和下西洋的时代，全剧分为《夏》《秋》《冬》《春》四折，以海上丝绸之路为历史背景，以刘水和小乔这对恋人相遇、相识、相爱、离别、坚守、重逢为故事主线，淋漓尽致的展现了打通海上丝绸之路的艰辛。

剧中融入了汉乐府《江南》、白居易《忆江南》、刘禹锡《竹枝词》、苏轼《望江南》等诗词歌赋的意境，以及杆技、空竹、绸吊、软钢丝等高难惊险的杂技技巧，把江南文化元素和中国杂技艺术发挥到极致。

何晓彬表示，这部剧不是一场单纯杂技节目的花式拼盘，而是一部有鲜明主题和完整内容的杂技叙事。它让中国杂技不再停留在炫技的层面，而是有了诗情画意——用诗词歌赋的文学美，推动杂技由技艺文化向内容文化的转变，这是一种大胆的创新。

吴其凯表示，该剧创排引进全新的艺术创作思维与理念，用杂技去讲故事，用实景去演故事。今后也会不断创新作品去满足人民群众对文化生活的需要，去传播优秀的中国文化，向世界表达中国情怀。