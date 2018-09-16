浙江话剧团有限公司大型儿童剧《玻璃城堡》作为闭幕演出，为“第五届丝绸之路国际艺术节•2018国际儿童戏剧周”划上精彩的句号。

西部网讯 由中华人民共和国文化和旅游部、陕西省人民政府主办，陕西省文化厅承办，陕西演艺集团协办的“第五届丝绸之路国际艺术节•2018国际儿童戏剧周”于9月16日圆满落幕，省文化厅副厅长唐利如出席闭幕式，并为获奖单位颁发纪念奖杯。

“丝绸之路国际艺术节”自2014年起在陕西西安举办，规模宏大且影响力深远，是全国首个“一带一路”国家级综合性艺术节。“第五届丝绸之路国际艺术节·2018国际儿童戏剧周”专题活动，通过丰富多彩的演出、形式多样的戏剧活动，陶冶孩子们的情操，滋润他们的心田，炫彩他们的人生。这项专题活动以艺术和观众为本，旨在开拓青少年文化视野，推动少儿艺术的国际合作交流，丰富丝绸之路国际艺术节的内涵和社会影响力。

自9月8日开幕以来，中国、荷兰、克罗地亚、比利时、阿尔及利亚等国家的10个院团带来的32场演出，先后与古城少年儿童见面。同时

得到了社会各界的热烈欢迎。本次活动的中外多部精彩儿童剧演出以及交流活动深入西安的各个角落，在剧场、学校掀起中外儿童剧艺术旋风，为西安的少年儿童演绎了一场场奇妙的童话盛宴，增添了无限的儿童艺术魅力。与此同时，还走出剧场，在西安的6所中小学进行展演活动，收获了学校和家长的好评。

此外，本次戏剧周也更加注重国际儿童教育与儿童文学、儿童剧创作的交流，通过系列活动搭建了中外儿童戏剧专业人士、艺术家、教育家、社会学家及观众之间的文化交流的平台，在开拓了少年儿童国际视野的同时，也让陕西的文艺工作者近距离感受世界儿童剧发展的前沿。