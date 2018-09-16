西安自考生注意！电子档案转入现场确认工作今开始xian

西部网讯 记者从西安市教育考试中心了解到，2018年下半年，西安市自学考试外省转入电子档案信息现场确认工作将从今天（9月16日）开始。

考生转入电子档案信息以转出地省级考办通过全国“转考平台”交换的电子档案为准。考生可通过陕西省高等教育自学考试考生服务平台的转入查询功能进行相关信息查询，考生查询出相关转入信息后，方可现场办理转入确认手续。

凡今年上半年已办理外省转入西安市自考电子档案的各位考生，须本人持有效居民身份证及西安市《准考证》到我市教育考试中心，对转入电子档案信息及办理结果进行现场确认，同时在《陕西省高等教育自学考试转考（转入）登记表》上签字确认。

特别提醒：在规定日期内，因故未及时履行有关转考确认手续者，按本人主动放弃转考处理，同时，其转考信息予以废止。如欲再办理转考手续，须重新履行转考程序。在电子转考过程中，如有徇私舞弊、弄虚作假的，一经查实，将依法依规追究相关单位及当事人的责任。

据了解，确认时间从9月16日开始到9月25日结束，周六、周日休息。确认地点为西安市文艺南路194号。

编辑： 张娟