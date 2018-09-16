中国电气工程高等教育110周年大会:用"电气+"提升科创能力

今天（9月16日），中国电气工程高等教育110周年主题大会在西安举行。
西部网讯（记者 凌旎）今天（9月16日），由西安交通大学、清华大学等高校、单位共同发起的中国电气工程高等教育110周年主题大会在西安举行。
西安交通大学电气工程学院院长邱爱慈在大会上说，新中国成立以来，中国电气工程教育经历了照搬国外模式、探索中国模式、引领世界模式的发展历程，从白手起家到创造出测高压、输电及装备和大电网安全等中国的名片，成为我国科技发展的中坚力量。
当下，以新能源大规模开发利用为标志，以再电气化为根本核心的新一代能源革命，正在全球范围内深度发展。如何适应这一变革？邱爱慈给出了答案：“最近我们提出了‘电气+’发展理念，就是要加快电气工程与物理化学、材料科学、信息科学、经济学和社会学等学科的交叉融合，实现电气工程内涵与外延的高速发展，强化高等教育的科技创新能力。”
记者获悉，从1908年中国诞生第一个电气工程学科，到今天全国已拥有近600多个电气工程专业的高校，1.1万名教师，32.6万名在校本科生。为纪念中国电气工程高等教育110周年，本次活动还涵盖了研讨会、长江学者论坛、院士专家高端论坛等多个分会场，来自全国各地的500多位专家学者集聚西安，展望新时代下，新电气人如何继续引领潮流。
编辑： 张娟
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