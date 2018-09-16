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旬阳县15人因酒驾被吊销驾驶证 交警部门：公开点名曝光严惩酒驾

时间：2018-09-16 16:21:35  来源：西部网-陕西新闻网  

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旬阳县15人因酒驾被吊销驾驶证 交警部门：公开点名曝光严惩酒驾

记者9月14日从旬阳县交警大队了解到，为警示广大驾驶员，从严惩治酒驾违法犯罪行为，他们将今年9月1日前因交通肇事、酒后驾驶被吊销驾驶证人员实名曝光（其中包括8名醉酒驾驶人员，6名再次饮酒驾驶人员，1名交通肇事人员），希望广大驾驶员引以为戒，摒弃交通陋习，尊重生命遵守交通法规。

旬阳县15人因酒驾被吊销驾驶证。

西部网安康讯 （记者 毛明博 通讯员 张敏） “喝酒不开车，开车不喝酒”。虽说这句话早已深入人心，可总有人对此置若罔闻。记者9月14日从旬阳县交警大队了解到，为警示广大驾驶员，从严惩治酒驾违法犯罪行为，他们将今年9月1日前因交通肇事、酒后驾驶被吊销驾驶证人员实名曝光（其中包括8名醉酒驾驶人员，6名再次饮酒驾驶人员，1名交通肇事人员），希望广大驾驶员引以为戒，摒弃交通陋习，尊重生命遵守交通法规。

旬阳县公安局交警大队相关人员称，集中公开曝光这批被吊销驾驶证的人员，旨在持续全面加强道路交通事故防范工作，切实预防因酒后驾驶引发的道路交通事故，努力营造良好的道路交通环境。

旬阳县交警部门表示，今后仍将持续加强路面管控力度，集中警力在重点时段、重要路段开展整治酒后驾驶违法行为，重点打击驾驶员心存侥幸，置法律和安全不顾不遵章守纪的违法违规行为。

编辑： 张娟

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