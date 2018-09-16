十天高速安康收费站需半封闭施工10天 建议过往车辆择路分流

十天高速安康收费站因施工需半幅通行。

西部网安康讯（记者 毛明博） 明天（9月17日）起因施工需要，安康高速交警支队与安康路政支队将对十天高速公路安康收费站实行交通管制。目前，安康市交警支队高速大队高交大队已通过官方微博、微信及当地广播电台等多种渠道向社会发布了通告。

记者从该通告中得知，9月17日至9月21日期间，因对十天高速公路安康收费站采取半封闭施工，故请从西安、汉中方向前往安康的车辆，由五里收费站或安康东收费站驶出。

9月25日至9月29日，因对十天高速公路安康收费站另半幅采取半封闭施工，请安康前往十堰方向车辆，由安康东收费站通行。

安高速交警提示：过往驾驶人员应注意行车安全，听从交警路政指挥。不服从者，将按相关规定予以处罚。

编辑： 张娟