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安康气象灾害应急指挥部发通知提醒 做好降雨诱发次生灾害防御

时间：2018-09-16 16:18:14  来源：西部网-陕西新闻网  

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安康气象灾害应急指挥部发通知提醒 做好降雨诱发次生灾害防御

9月13日迄今，安康市迎来多雨季节，据初步监测，全市大部分县区过程累计降水量达80~100mm，受降水天气影响，气温略有下降。安康市气象部门还预计，9月19—9月21日，安康市仍将出现大雨天气。

西部网安康讯（记者 毛明博）9月13日迄今，安康市迎来多雨季节，据初步监测，全市大部分县区过程累计降水量达80~100mm，受降水天气影响，气温略有下降。安康市气象部门还预计，9月19—9月21日，安康市仍将出现大雨天气。

9月16日，记者了解到，针对此次多雨时段天气影响范围广、持续时间长，后期将对防汛、交通、旅游、农业生产等产生较大影响的情况。为此，安康市气象灾害应急指挥部要求各县区气象灾害应急指挥部、市气象灾害应急指挥部各成员单位要高度重视次生灾害防范工作，提前做好防御应对。

通知要求，安康市要重点加强降雨可能引发的滑坡、泥石流等地质灾害的防范，做好道路交通安全疏导、秋收作物晾晒仓储、田间管理以及旅游景区安全管控等工作。各级气象部门要密切监视天气变化，及时发布预报预警信息，做好应急联动工作。

安康市气象灾害应急指挥部还要求，各有关部门要切实加强气象灾害防范工作的组织领导，落实责任，强化值守，加强信息互通；发生险情、灾情时，按照相关规定迅速上报，第一时间果断处置，及时将有关情况向气象灾害应急指挥部办公室反馈。

编辑： 张娟

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