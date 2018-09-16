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因家庭纠纷 宝鸡凤县一男子持刀将妻子及子女3人杀死

时间：2018-09-16 13:10:14  来源：西部网-陕西新闻网  

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因家庭纠纷 宝鸡凤县一男子持刀将妻子及子女3人杀死

9月15日凌晨，凤县男子张某因家庭纠纷在凤县双石铺镇凤中路家中持刀将其妻及女、子三人杀死。后骑摩托车逃至灵官峡水库自残并跳河自杀未遂，向甘肃省两当县公安局110电话投案，被两当县公安局西坡派出所控制移交凤县公安局。

西部网宝鸡讯 9月15日凌晨，凤县男子张某因家庭纠纷在凤县双石铺镇凤中路家中持刀将其妻及女、子三人杀死。后骑摩托车逃至灵官峡水库自残并跳河自杀未遂，向甘肃省两当县公安局110电话投案，被两当县公安局西坡派出所控制移交凤县公安局。

宝鸡市及凤县公安机关高度重视，市公安局领导带领刑侦技术人员现场指导侦查工作，成立了专案组。

目前，侦查工作正在进行中。

编辑： 钟莹

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