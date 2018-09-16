音乐会《龙之吟》在西安上演 摄影：苏保平

西部网讯（记者 刘璞华）9月15日，由中央音乐学院带来的音乐会《龙之吟》在西安音乐厅与古城观众见面。作为第五届丝绸之路国际艺术节的参演项目，《龙之吟》是由中国首个笛埙乐团——中央音乐学院“龙之吟”笛埙乐团，运用竹笛、陶埙等具有悠久历史的中国传统乐器而精心创排的音乐会。

中央音乐学院“龙之吟”笛埙乐团是在著名笛子演奏家、教育家、硕士生导师戴亚教授和著名笛埙演奏家、博士生导师刘宽忍教授的策划和筹备下组建而成，这是中国第一个笛埙乐团。乐团成员由中央音乐学院民乐系师生组成，基本编制36人。乐团分四个声区、十几个声部，四个声区的配合可以达到三至四个八度的音域。

此次参加第五届丝绸之路国际艺术节的“龙之吟”笛埙乐团阵容强大，技艺高超，演出形式多样化。在展现出中国最高音乐学府综合实力的同时，也为古城观众带来一场高质量的视听盛宴。

音乐会所用到的两件乐器都有着悠久的历史。竹笛，是考古发现迄今最古老的乐器，距今已有8000多年的历史，而埙则更为古老，早在原始社会就有其雏形出现。据中国埙文化学会介绍，埙从原始狩猎工具发展成为吹奏乐器，学界认为它有7000年左右的历史。有文字记载其在战国时期就用于宫廷祭祀活动，秦汉之后成为宫廷雅乐乐器。如今，越来越多的现代中国人正重新认识到这件古老乐器的魅力。

作为从校园而生的乐团，“龙之吟”笛埙乐团在演奏、创作、理论、乐器制作与研发四位一体的创新型教研模式总布局下，继承和弘扬中国传统笛埙艺术，探索并创新笛埙艺术发展的新常态。在重奏、组合、笛乐团、埙乐团、笛埙乐团等多元形式的探索和艺术实践中，不断为中国笛埙艺术的传承和发展而积极探索。