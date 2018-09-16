京剧《大面》西安上演 摄影：徐燕

西部网讯（记者 刘璞华）9月15日晚，由浙江京剧团带来的京剧《大面》在西安易俗大剧院精彩上演。作为第五届丝绸之路国际艺术节的参演剧目，此次是浙江京剧首次走进大西北，走进古城西安登台开演。浙江南派京剧武戏灵秀、迅猛的独特表演风格，给现场观众带来了别样的舞台意蕴和视觉震撼。

引入西方戏剧元素 演绎京剧版“哈姆雷特”

京剧《大面》讲述的是许多观众都非常熟悉的兰陵王的故事。“大面”指的是古时乐坊的面具，乃是后世戏曲脸谱的雏形，是代表中国戏曲文化精髓的符号和原型。北齐王国的新齐主残暴荒淫，将自幼习武的兰陵王驯化成了柔弱胆小的美优伶。兰陵王的母亲齐后为了唤醒兰陵王的男儿血性，引导他戴上先王大面。头戴大面的兰陵王勇武无匹，率兵抵御北周敌军，以少胜多、大胜还朝，还处置了残暴的齐主。然而，这面具就像毒药一一般，越使用性格就会越发的性情大变。最后，母亲齐后毅然血溅大面，用自己的鲜血融化了戴在兰陵王头上狰狞冰冷的“大面”，帮兰陵王找回了人间的真情真爱。

与传统影视、戏曲作品中所呈现的兰陵王不同，《大面》是一部中国式的《哈姆雷特》，作品的内涵极大突破了《兰陵王》的原始故事，巧妙地融入了莎士比亚悲剧元素、古希腊悲剧元素，和创作者对人生的领悟，具有普世意义和深远的美学价值。编剧巧妙了运用了“神兽大面”这一道具，展示了北齐兰陵王的两面人生。整部戏场面浩荡、风格大气、行当齐全、文武俱重，戏中不仅有深邃沉重的人性主题之叩问，还有载歌载舞的京剧本体之展现，更有极端痛苦虐心的复杂人物心理描述。全剧创演至今，在全国各地25场的连续展示演出中，均得到了戏剧专家和戏迷观众的热情肯定和好评。

“兰陵王”一角横跨四个行当 打造创新型精品京剧

《大面》的主创团队堪称豪华，由中国剧协副主席、著名剧作家罗怀臻担任编剧，中国戏剧“文华导演奖”得主、国家一级导演翁国生担纲导演，中国戏剧家协会副主席、著名舞美设计家韩生担任舞美设计，国家京剧院一级作曲邱小波、浙京一级演奏员李一玲担任唱腔设计，中央戏剧学院舞美系教授胡耀辉担任灯光设计。

最值得一提的是，浙江京剧团团长、戏剧“梅花奖”“文华表演奖”“白玉兰主角奖”得主翁国生不仅是该部京剧的导演，更是主角兰陵王的扮演者。作为著名京剧盖派武生，翁国生在这部京剧中，大胆突破自我，将花旦、文生、武生、花脸四个行当的表演手法融于一身，跨行当的串演是一次精彩而成功的创新尝试，引得现场观众掌声不断。

除此之外，浙江京剧院国家一级馆演员、优秀中青年演员毛懋、毛毅、王文俊在剧中分别饰演的齐后、齐主和尉迟琳也给观众留下了深刻的印象。整部戏场面浩荡、风格大气、行当齐全、文武俱重，戏中不仅有深邃沉重的人性主题之叩问，还有载歌载舞的京剧本体之展现，更有极端痛苦虐心的复杂人物心理描述，各个人物都呈现的生动饱满。

据了解，此次亮相第五届丝绸之路国际艺术节，京剧《大面》将连演两天，9月16日晚还将在西安易俗大剧院继续上演。