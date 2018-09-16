智能除臭调整温湿度 西安首座公厕有了“智能大脑”

西安“厕联网智慧环保”公厕——时光船

西部网讯（记者 李卓然）“难以置信公厕可以这么高大上！以前觉得公厕干净整洁就好了，没想到这座公厕里还有这么多高科技设备！”日前，国内首座“厕联网+智慧环保”公厕在长安南路电视塔西南侧正式亮相，除了干净、整洁，公厕厕位引导、新风循环、音响、空调、洁具等都采取了智能感应系统，让市民王大爷连连称奇。

9月16日，记者在这个名为“时空船”的智能公厕门口看见，整座公厕造型颇具设计感，门头上方悬挂着一块实时显示可用厕位数据的智能引导系统。走进公厕大厅后，映入眼帘的是干净、明亮的地板和精心布置的绿植。在这里，记者不仅没有闻到一丝臭味，反而一股清新的香气扑鼻而来。

公厕以入门大厅为界分为两个区域。大厅左边是休息等候区，在这里摆放着一组沙发、一张茶几和十多盆绿植，市民可以伴随着舒缓的音乐在此休息等候。茶几对面的墙上悬挂着一个显示屏，屏幕上滚动播放着男女厕所以及第三卫生间内的温度、湿度和硫化氢、氨气含量等数据。

大厅的右边，除了设置男女卫生间外，还人性化的设置了第三卫生间。记者在第三卫生间内看到，这里不仅设有成人和儿童的便池和蹲位、扶手，还设有婴儿安全座椅、婴儿床，方便带婴儿的如厕者暂时将孩子固定在安全座椅上或者婴儿床上。此外，厕位旁边还设置有急救报警按钮，如果遇到紧急情况，只要按下报警按钮，厕所管理人员就会迅速赶到现场处置。

“咱们这个公厕采用了先进的‘厕联网+嗅联网’系统，可以智能地除臭、除湿、送香，实时监测公厕内温度、适度、氨气、硫化氢含量等。”公厕管理员卜师傅告诉记者，这座厕所由雁塔区城市管理局修建，9月8日正式对市民开放。投入运营一周以来，每天都会有许多如厕和看新鲜的市民来到这里，感受一下科技带来的便利。

在附近上班的林女士表示，“如果不是大门口挂着卫生间三个大字，我都不敢相信这里是厕所。”

据介绍，区别于传统公厕的“臭脏差”，这座高标准“厕联网智慧环保”公厕，不仅是西安的第一座，在全国也是第一座。厕位智能引导、新风系统除臭添香、节能节水等科技环保系统应用，以及即将投入的商业运营系统等等，都将极大地满足如厕者的需要。

编辑： 钟莹