今天（9月16日）上午7点30分，“2018陕煤集团榆林国际马拉松赛”在榆林城区世纪广场鸣枪开跑。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（9月16日）上午7点30分，“2018陕煤集团榆林国际马拉松赛”在榆林城区世纪广场鸣枪开跑。本次大赛吸引了国内外共10000余名跑友报名参加，在大漠与绿洲之间快乐开跑。

本届赛事由中国田径协会、陕西省体育局、榆林市人民政府主办，陕西省田径协会、榆林市体育局、榆阳区人民政府、榆林国家高新技术产业开发区管委承办，由汇跑赛事运营。据了解，这是榆林市举办的首届国际马拉松赛，也是当地迄今规格最高的马拉松赛事之一。

本届榆林国际马拉松赛，以“从沙漠跑向绿洲”为主宣传口号，陕西二套与旅游卫视并机进行160分钟的全程现场直播。现场共有来自全国30多家媒体的50余名记者参与报道。本届赛事分为全程马拉松（42.195km）、半程马拉松（21.0975km）、迷你马拉松（5.5km）和亲子跑（3 km）4个比赛项目，其中全程马拉松2000人，半程马拉松3000人，迷你马拉松4500人，亲子跑500人，总人数10000人。

本届赛事马拉松项目从榆林城区世纪广场（长城南路）出发，沿途经过六楼骑街、镇北台、红石峡等老榆林历史景点，还将榆林学院、榆林市政府、榆林市体育局、榆林科技馆、榆林职业技术学院、朝阳大桥等新地标囊括其中，一路从历史厚重的古城，跑向现代化开发区，象征着历史与现代的结合，展现榆林这座历史文化名城的独特魅力，也凸显近些年国际化建设成就。

本届赛事的完赛奖牌也极具特色，正面的红色腰鼓格外抢眼，代表了陕北人民的热情，而镇北台作为“万里长城第一台”，见证着塞上古城沧桑与繁荣。奖牌背面的沙漏给人另一种想象空间，原本的漫天黄沙正在被绿洲所取代。与赛事主题“从沙漠跑向绿洲”遥相呼应。

马拉松发源于古希腊战争故事，现已在国际上非常普及，尤其流行于欧美国家，近年来这股旋风刮到神州大地，并迅速被国人所接受。跑马拉松也逐渐成为一种时尚，受到越来越多人的喜爱。马拉松比赛，专业选手可以角逐出名次，享受比赛竞技带来的快感，普通业余选手也同样享受“全民参与”带来的乐趣。