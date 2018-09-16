西安共享单车违规投放愈演愈烈 市民呼吁加快新旧车辆调整

西安街头违规投放的共享单车

一辆载有哈罗电单车的轻型货车正在沿路投放

西部网讯（记者 刘望）2017年9月15日，西安市交通管理委员会办公室联合4个行政执法部门对西安市场上的共享单车运营企业进行约谈，要求暂停新增车辆投放。一年时间过去了，记者在西安街头走访发现，共享单车和共享电动自行车的投放愈演愈烈，而相关部门的态度则耐人寻味。市民则呼吁主管部门调整现有政策，加快新旧车辆调整。

记者回访：青桔单车、哈罗单车违规投放愈演愈烈

8月21日，西部网、陕西头条客户端报道了青桔单车在未经西安市交委会批准备案的情况下，趁夜间违规在西安三桥附近进行投放的新闻。记者调查发现，青桔单车还在天章大道附近建立了仓库，并使用企业无标识的白色厢货车上街投放。

记者在仓库旁边等候了3个小时里，该仓库发出的厢货车有7车次，车辆由仓库驶出，部分车辆往北到达西坡村、芊域阳光小区一带投放，另一部分车辆沿丰产路继续向东，在建章路一带进行投放，当晚主要投放点位为丰产路、建章路、天章大道。

而哈罗单车在前期向西安市场违规投放共享单车，随后，西安市交委办对其进行了约谈，并要求其收回违规投放的车辆。近日，记者回访发现，哈罗单车不仅没有被回收，而且在科技路沿线，还出现了一部分被明令禁投的哈喽电单车。

相关部门执法手段有限 正探索新的管理方式

在西部网报道了共享单车和电单车违规投放后，8月24日，西安市城管局下发通知，要求各区县开发区城管局严格按照《西安市鼓励规范互联网租赁自行车发展的指导意见》要求，认真履行《西安市互联网租赁自行车企业运营服务规范》，进一步做好人行道共享单车的日常停放管理工作，及时清理违停车辆。

面对愈演愈烈的共享单车投放，有关部门也开始探索新的管理方式。9月13日，沣西新城城管局发布工作动态称，曾积极协助哈罗单车、青桔单车等企业研究完善运营管理制度，加强人员配备，及时处理乱停乱放等违规问题。面对企业违规投放，沣西新城不是粗暴制止，而是积极参与协助，根据实际主动调整了现有的管理方式。

西安市交委办相关工作人员还向记者表示，他们此前已经就违规投放约谈了哈罗单车和青桔单车，并将有关情况转交给了交警和城管部门。但目前规范企业运营的手段除了约谈和向有关部门转达违规行为之外，尚未调整或推出新的政策。

市民呼吁：调整现有政策 加快新旧车辆调整

除了部分网友质疑“禁投令”的实际效果之外，大部分网友则为行政主管部门支招，建议加快损坏车辆的淘汰，引入新的共享单车。网友@等到春暖花开2018说：市面上有很多烂车子，赶紧淘汰吧，应该及时引进新车，不能让他烂车子损害老百姓了。

网友@三蕃君认为，共享单车企业每年应向市政交盈利的20%或者50-100万的管理费。然后市政在地铁站，旅游景点，大学附近，以及各大社区门口设置每个品牌大约12-20辆的车位。只有将自行车停在指定区域方停止收费。企业需要在自行车使用者的注册上限制一些使用者，在例如需要驾驶执照才能注册。

网友@只是一个爱人者说：单车应该制止了，目前占道的有两种车，共享单车跟机动车，共享单车太多了，哪里都有，随处可见，二环上三环上，斑马线跟前，十字路口都有。已成为城市垃圾，着实不希望美丽的西安被城市垃圾共享单车所霸占。

他山之石：其他城市都怎么做？

针对治理共享单车违规投放，其他城市又是怎么做的？南京对违规投放第一时间约谈，同时南京已通过考核打分对共享单车企业进行管理，截至目前已公布两轮分数排名，预计年内将出台具体的奖惩机制，以辅助确定哪些企业可以新增，哪些企业需要减投。

西安的对标城市之一成都则将每月15日定为共享单车清理日，从今年9月起，每月的这一天，6家企业将有超3000人上街集中清理整治破损单车、僵尸单车、超量停放单车。

在陕西省汉中市，违规停在路边的共享单车也被交警贴上了“罚单”并提示，违规车辆将被拖移、处罚，而所谓“罚单”实际上是违法停车告知单，目的是督促共享单车企业及使用者按规定停放车辆。当地交警暂未对车企或个人开出经济罚单，但共享单车乱停乱放情况已得到有效治理。

武汉市经开区检察院面对大量“共享单车”堆积，则直接向相关行政执法机关制发了《检察建议书》，要求对“共享单车”违停乱放严重的区域加强管理，督促企业及时清理。经过一个月的整改，武汉市经开区的“共享单车”已清理完毕，道路恢复畅通。

编辑： 刘望