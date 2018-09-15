第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

省文化厅副厅长盛义军为获奖艺术家们颁奖。

西部网讯（记者 秦怡）9月15日，由中华人民共和国文化和旅游部、陕西省人民政府主办，陕西省文化厅、西安高新区管委会承办，陕西省对外文化交流促进会、渭南市文广新局、延安市文广新局、宝鸡市金台区文化广电局、西安市群众艺术馆、西安丝绸之路现代艺术中心、西安青年美术馆、丝绸之路国际演艺联盟协办的第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安高新区落下帷幕。省文化厅副厅长盛义军，高新区管委会副主任顾海文出席闭幕式，并为参演艺术家颁奖。

颁奖礼上，现代艺术周法国展活动中，Edith Archaux埃迪特·阿尔侨、Elisabeth Auer伊丽莎白·温安、Iolanta Gondouin依奥莱达·宫朵儿获得丝路友谊奖；丝路巡演季《一路同心》活动中，来自贵州和陕西团队获得丝路贡献奖；来自泰国、印度、匈牙利、意大利、俄罗斯获得丝路友谊奖。绘画马拉松--《彩绘兵马俑》评选活动，MUHAMMAD SHAFIQ穆罕默德·沙菲克获得最佳绘画奖；Edith Archaux埃迪特.阿尔侨、Elisabeth Auer伊丽莎白.温安(合作）获得最佳丝路奖；王龙辉、任少平、王乐（合作)获得最佳创意奖。

惠民巡演是丝绸之路国际艺术节重要的专题活动，四年多来深入地市、社区、高校、厂矿，进行了近千场的公益演出，让越来越多的普通市民亲身参与艺术节演出活动，近距离欣赏海内外高水平文艺团体的精彩演出，成为陕西践行文艺为民、文艺惠民理念的具体实践。

在前四届的基础上，第五届丝绸之路国际艺术节惠民巡演活动，分为专场巡演、世界文化展示、世界传统艺术工作坊三个版块。此项活动邀请国内外122位优秀艺术家参与其中，同时由参与地市选送优秀群文节目与各国艺术家同台演出，在充分展示世界各国文化艺术的同时，首次让人民群众喜闻乐见的优秀群文节目登上国际交流的大舞台。

丝路·巡演季《一路同心》于9月8日在高新区千人大礼堂举行盛大开幕演出，拉开了巡演的序幕。随后各国的艺术家赶赴渭南、延安和宝鸡，为当地群众带来了精彩的演出。参加演出的外国艺术家也充分感受了陕西不同地域的优秀文化与民俗风情。此次巡演活动还在教师节当天前往中学进行慰问演出，为古城师生奉献了一场精湛的演出，也陪伴辛勤的“园丁”们度过了一个有意义的教师节。

在9月8日启幕的世界文化展示上，来自美国、意大利、俄罗斯、印度、泰国、巴基斯坦、法国的传统手工艺作品，和来自贵州与陕西的非物质文化遗产同台展示交流互鉴，增进了彼此间的了解，丰富了西安市民的文化生活。

世界传统艺术工作坊邀请了美国、印度、泰国、匈牙利和意大利等国的艺术家们，先后演示了《芭蕾舞与嘻哈》、《传统鼓舞》、《传统舞蹈》、《吉他艺术》、和《声乐歌唱技巧》等内容，丰富了古城的文艺爱好者艺术学习，开拓了他们的的眼界。

作为第五届丝绸之路国际艺术节国际现代艺术周的重要环节之一，历时多日的绘画马拉松成果也在闭幕式上正式与亮相。来自巴基斯坦的两位艺术家将巴基斯坦传统绘画和最具陕西特色的文化IP“兵马俑”相结合，让兵马俑用另一种方式代表中国与巴基斯坦文化碰撞出火花。

丝路·巡演季《一路同心》虽暂时告一段落，但第五届丝绸之路国际艺术节的精彩还在继续。在颁奖仪式结束之后，第五届丝绸之路国际艺术节.爵士音乐季在悠扬的爵士乐乐曲中正式启幕，将艺术节掀向又一个高潮。在未来两天里，来自中国、德国、波兰、意大利和韩国的爵士乐高手，将联袂为古城的乐迷带来多场听觉盛宴。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

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第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。

第五届丝绸之路国际艺术节丝路·巡演季《一路同心》，历时8天在成功举办了一系列文化展演活动后，在西安落下帷幕。