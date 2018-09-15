信号灯装在地面上，西安推出地面红绿灯提醒低头族注意安全。

信号灯装在地面上，西安推出地面红绿灯提醒低头族注意安全。

信号灯装在地面上，西安推出地面红绿灯提醒低头族注意安全。

西部网讯（记者 刘望）在路口等红绿灯时，不少行人喜欢低着头玩手机，进而闯红灯，为了提醒低头族们横穿斑马线时注意信号灯，9月15日，西安市灞桥区柳鸣路与长乐东路丁字口出现了地面式人行信号灯。这套地面式人行信号灯在西安尚属首次使用。

地面式信号灯属于嵌入式设计，发光灯管埋于东西方向的斑马线第一格前，长度在2.5米左右。灯管上方铺设了厚实的透明玻璃层。虽然是雨夜，但距离该信号灯20来米，依然能看到从地面上散发出的光芒。

在红绿颜色转换的时候，地面式信号灯也会跟着立柱式人行横道信号灯同步闪烁。当马路对面的“立柱式”行人信号灯绿灯闪烁时,“地面式”人行信号灯三条发光带同时绿光闪烁。当“立柱式”行人信号灯红灯闪烁时,地面上的三条发光带同步变成红光闪烁。

西安交警灞桥大队副大队长董国亮表示，地面式人行信号灯是原有“立柱式”行人信号灯的补充，强化了对低头族的提醒作用，提醒注意交通信号灯，安全过街，同时作为等待红绿灯的边界线，提高近斑马线非机动道的通行效率。

在路边等待的市民李先生表示，第一次看到这样的红绿灯很新奇，自己也有等灯玩手机的习惯，能够提醒到“低头族”,他很喜欢这样的红绿灯。

编辑： 钟莹