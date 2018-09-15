“韩红爱心 复明中心”在陕西揭牌 助力偏远地区群众健康脱贫

“韩红爱心·百人援陕”在汉阴义诊。 唐福磊 摄

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 唐福磊 杨靖）“真没想到给我送药的是韩红、我相信在韩红公益组织的帮助下我的孩子康复的将会更快了……” 9月13日，当“韩红爱心 百人援陕”公益医疗行动的专家和韩红等知名人士到汉阴县开展公益活动时，现场群众激动之情溢于言表。

9月13日，“韩红爱心 复明中心”在陕西首个服务机构在汉阴县揭牌。陕西省卫计委副主任陈昭，安康市副市长杨淼、汉阴县县长刘飞霞等看望义诊专家并参加揭牌仪式。

当天（9月13日），来自北京、浙江省等地的数十名专家组成的医疗团队为汉阴102名白内障患者实施复明手术，让这些群众得以重见光明。据统计，当天给1937名群众义诊的同时还免费发放1345盒价值30余万元的药品。“韩红爱心•百人援陕”公益团队还为刚成立的“韩红爱心•复明中心”捐赠了价值90万元的眼科设备。

记者从韩红爱心慈善基金会的官方网站了解到，今年9月，由韩红带队对陕西省贫困地区开展专业医疗援助期间还将为山区群众送去健康“大礼包”。

这些健康“大礼包”具体有：举办10场大型义诊，普查地方疑难杂症，免费发放药品,为重症贫困患者提供后续治疗；捐赠1所复明中心，免费实施200例白内障手术，为眼科医生提供专科培训；捐建10所“乡镇急救室”，对乡镇卫生院骨干医生进行全科急诊培训；为50名基层医务工作人员进行“韩红爱心 基层超声医师培训”；捐赠1000个“医疗巡诊包”；捐赠30辆“医疗巡诊专用车”；捐赠20辆救护车。