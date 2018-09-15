不记教训 紫阳一男子实习期内酒驾被处罚还再驾被拘留罚款

紫阳一男子实习期内酒驾被处罚还再驾被拘留罚款。

紫阳一男子实习期内酒驾被处罚还再驾被拘留罚款。

西部网安康讯 （记者 毛明博 通讯员 唐志全 刘涛）初次考取驾驶证后有一年的实习期，按照规定在实习期内饮酒驾驶车辆者将被注销驾驶资格。9月12日，紫阳县交警大队通过集成平台预警信息，在县城成功拦截一名驾驶证信息异常人员并现场将车辆暂扣。

紫阳县交警大队处警民警介绍，经核查驾驶员陈某于2017年3月取得小型汽车C1驾驶证后即进入实习期，当年10月他却因饮酒驾驶机动车被查获。交警按照规定，将其实习期内一次性计满12分注销。故，陈某某目前所驾驶机动车属于无有效机动车驾车，民警遂根据《道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定依法行政拘留5日，罚款1500元的处罚。

民警提示：初次取得驾驶资格的驾驶员有为期一年的实习期，按照《机动车驾驶证申领和使用规定》规定：机动车驾驶人饮酒后驾驶机动车的一次记12分，机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的，注销其实习的准驾车型驾驶资格。被注销的驾驶资格不属于最高准驾车型的，还需要注销其最高准驾车型驾驶资格。

编辑： 高政超