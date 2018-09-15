灞桥区今日集中拆除两处违建 已累计拆违2万余平方米

小草动物养殖专业合作社拆除现场。
西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 董婷婷）今天（9月15日） 下午，灞桥区洪庆街道车王村机器轰鸣，四台拆除机械和四台降尘雾炮机正在对该处的两宗违法建设进行拆除。经过两个多小时的紧张作业，占地20余亩的违法建筑被全部拆除。此次灞桥区集中拆除行动拆除违建2处，总面积5000余平方米。截至目前，灞桥区共拆除违建20处逾21000平方米。
此次集中拆除行动拆除的违建均位于为洪庆街道车王村，分别是西安小草动物养殖专业合作社和灞桥区金诚信水泥制品厂。
小草动物养殖专业合作社为该村村民张某建设，占地面积10.7亩，其中建设面积为4456㎡，厂房、门房十余间。灞桥区金诚信水泥制品厂原为车王村老砖厂，砖厂倒闭后，其法人代表将原砖厂场地承租他人，成立金诚信水泥制品厂。该项目占地面积10亩，2010年建成简易棚房、厂房，面积共1115.8平方米。
小草动物养殖专业合作社拆除现场。
经秦岭保护拉网式排查发现。以上两项目均无用地、建设等手续，属于违法建设，应依法予以拆除。拆除行动后，灞桥区将尽快做好垃圾清运和复绿工作，恢复这里的生态环境。
“秦岭保卫战”打响后，灞桥区对辖区11个较大的重点违建执法集中拆除，截止目前共完成三轮排查，排查各类建（构）筑物3480处，并对每一处都进行了现场核查、资料登记、照片取证，建立了独立卷宗。
通过排查，全区共上报疑似违建63宗，已认定违建56宗，通过集中拆除与群众自拆相结合的方式，已拆除违建20处逾21000平方米，其中自拆9处，组织联合执法集中拆除11处。
编辑： 高政超
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