第七届中国•陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会20日举行

眉县大力发展猕猴桃产业，全县猕猴桃种植面积30.2万亩。
眉县槐芽镇西柿林村果农王军民：猕猴桃是我们眉县果农发家致富的“金蛋蛋”。
西部网宝鸡讯 （记者 鲁鹏飞 通讯员 汪保长） 记者从眉县县委宣传部了解到，为了大力发展猕猴桃产业，实现“果业强、果农富、果乡美”目标，推动乡村振兴蓬勃发展，眉县将于9月20日—21日在国家级（眉县）猕猴桃产业园区举办第七届中国•陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会暨首届宝鸡农民丰收节。
此次大会以“果丰民富 振兴乡村”为主题，由农业农村部、陕西省人民政府、中国优质农产品开发服务协会、中国农产品市场协会、中国果品流通协会支持，陕西省农业厅、宝鸡市人民政府、西北农林科技大学、陕西省果业管理局主办，宝鸡市农业局、中共眉县县委、眉县人民政府承办。
大会期间将举办中国猕猴桃出口贸易论坛、中国猕猴桃精深加工论坛、中国猕猴桃互联网大会、天猫全球采购季——眉县猕猴桃线上活动、眉县农民丰收节暨猕猴桃采摘体验等活动。
同时还在大会会场布置猕猴桃名优果品展及深加工产品展、优质农资展、果业机械展等展区，邀请国内外猕猴桃生产加工企业、农民专业合作社、产业链配套服务企业、国内外知名农资企业、果园机械企业，集中展示猕猴桃名优果品、深加工产品、先进科技、技术装备、优质绿色农资、果园小型机械、自动化智能化装备、果用物资等。组建专家咨询服务团，举办科技大集活动，现场为果农和企业解疑答惑，传授技术。
眉县是周秦文化的发祥地，是关学创始人张载故里、中国猕猴桃之乡和秦岭主峰太白山所在地。近年来，眉县立足资源优势，聚力做优主导产业，不断推进猕猴桃产业规模化、标准化、品牌化、国际化进程,努力打造中国猕猴桃标志性品牌。全县猕猴桃种植面积30.2万亩,种植农户突破6万户，农民户均栽植猕猴桃4.5亩，人均1.16亩,产业要素高度聚集,形成了“一县一业”格局。2017年全县猕猴桃总产量47万吨,综合产值达到46亿元。2016年12月12日，经国家权威部门评估认证，眉县猕猴桃品牌价值达到98.28亿元。眉县猕猴桃正在成为“眉县招牌、陕西名片、国家品牌”。
编辑： 王瑜
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