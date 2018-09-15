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【9月13日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-09-15 12:06:13  来源：西部网-陕西新闻网  

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【9月13日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

其中西安市共检查企业68家，发现问题15家。宝鸡市共检查企业52家，发现问题3家。

西部网讯 9月13日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题43个，其中国家督办28个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业68家，发现问题15家。宝鸡市共检查企业52家，发现问题3家。咸阳市共检查企业33家，发现问题8家。渭南共检查企业61家，发现问题10家。铜川市共检查企业9家，发现问题3家。西咸新区共检查企业18家，发现问题4家。韩城市、杨凌示范区共检查企业14家，未发现问题。

检查发现的43个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治4家，占比9.30%；工业企业污染防治21家，占比48.84%；工业窑炉整治2家，占比4.65%；燃煤锅炉整治1家，占比2.33%；扬尘综合治理12家，占比27.91%；露天焚烧管控1处，占比2.33%；其它非工业污染类型2家，占比4.65%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜

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