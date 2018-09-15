陕西交响乐团《丝绸之路》上演，浓郁丝路风情献奏第五届丝艺节。

西部网讯（记者 刘璞华） 9月14日晚，由陕西交响乐团带来的交响乐《丝绸之路》在西安音乐厅精彩上演。作为第五届丝绸之路国际艺术节的参演项目，整场演奏充满着浓郁的丝路风情，荟萃了陕西交响乐团对本届艺术节的美好祝福。

当晚陕西交响乐团共演奏了《风越苍茫》《敦煌两帧》《空中花园》《万里行》《丝韵》等五首曲目，此次交响音乐会的主创人员分别是贾国平、罗新民、李滨扬、郝维亚、向民等，同时由林涛、陈琳担任指挥，胡瑜演奏板胡，兰维薇演奏琵琶，王磊演奏笙，邸琳演奏阮，戴亚演奏笛子，他们共同为古城乐迷献上了一场精彩的听觉盛宴。

陕西交响乐团（原陕西省乐团）是新中国最早成立的四大乐团之一，也是一个有着光荣传统的乐团。多年来乐团既重视世界经典作品的演绎，又重视本土原创作品的推广。曾举办过贝多芬九大交响曲系列音乐会、纪念柴科夫斯基诞辰150周年音乐会、纪念莫扎特诞辰250周年专场音乐会等众多专题音乐会。还创演了在全国产生了重大影响的《陕甘宁边区革命民歌五首》《延安大合唱》《兰花花》《西北风情组歌》《长安古韵》《黄河大合唱》《大唐》等本土音乐作品。伴随几代中国人成长，大江南北都耳熟能详的《丢手绢》，正是由陕西省乐团原团长关鹤岩在1948年谱曲创作的。

2012年7月，乐团并入西安音乐学院，改为“陕西爱乐乐团”，2018年5月，陕西爱乐乐团正式更名为陕西交响乐团。目前有国家一级演奏员12名，国家二级演奏员26名。经过六十余年的发展积淀，陕西交响乐团已发展为国内知名，西部最优秀的专业化、职业化交响乐团。

编辑： 王瑜