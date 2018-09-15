博物馆里的老物件儿。

西部网讯（记者 朱童戈） 9月14日，“壮美黄河行”陕西段网络主题活动来到了榆林佳县，看到了一座“藏”在小小山村中的博物馆和美丽的乡村——赤牛坬村。

博物馆中的展品不是那些被挡在厚厚玻璃罩之后的高大奢华的国宝重器，而是一些大家儿时都曾耳闻过的寻常玩意儿。老式的收音机、打字机、热水壶等老物件儿应有尽有。说这里是博物馆，倒不如说这里是可以拼凑出一个时代记忆的地方，关于陕北，关于回忆，这里，便是赤牛坬民俗博物馆。

在位于佳县城南40公里的黄河近岸边，我们可以看到一座美丽的乡村，它就是赤牛坬村。村四面龟山怀抱，枣林层叠，村里的明清古宅，错落有致，绿树掩映，步步入景。曾被评为中国“美丽乡村”创建示范村、中国乡村旅游模范村、陕北民俗文化村。

在这个美丽的村落里，正在上演着一场农村实景生活演出，据记者得知，这场实景演出里的100多名演员全都是由村子里的村民组成，真实的还原了陕北农村的生活。生火、放牛、打水、具有陕北特色的迎亲、祭祀、求雨等文化元素，在这场实景演出里都应有尽有。

记者了解到，该村始建于清朝嘉庆年间，已经有200余年的历史了。原本是陕北随处可见的一个平凡村子，从2009年开始筹建一座民俗博物馆，逐渐为人所知。