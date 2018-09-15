安康设1320名网格员 消除秦岭生态环境保护“盲区”

西部网安康讯（记者 毛明博）9月13日，安康市召开秦岭生态环境保护问题甄别工作领导小组（扩大）会议，对下一阶段扎实推进秦岭生态环保问题甄别整改查处专项整治工作再安排、再部署。
安康市严格依法依规依政策开展甄别工作，坚持做到“一个问题、一名责任领导、一套整改方案”，边整改、边排查、边甄别，确保查出的问题全部甄别，甄别一个定性一个，定性一个依法依规整改一个，验收销号一个，确保历史问题妥善解决、新增问题坚决遏制、生态环境有效恢复。持续加大整治工作力度，继续聚焦重点，完善问题清单及整改台账，做到问题底子清、情况明、工作实。
为强力推进秦岭生态环境保护工作，安康市制定了《安康市秦岭生态环境保护网格化管理实施方案》，网格化管理体系已基本建成，分别设立二级、三级、四级网格9个、78个、1231个，落实了1320名基层网格员，着力消除秦岭生态环境保护管理工作中的“盲区”。
截止9月10日，安康市秦岭范围内排查点位4693个，发现问题361个，完成整改问题204个，正在整改的问题157个，累计拆除违规建筑45781.97平方米。中省环保督察及省级联合执法检查反馈的涉及秦岭问题中有57个已经整改到位并验收。
安康市还大力实施生态环境保护十大专项整治行动，重点解决秦岭环保整治问题，并坚持从严从快查处有关生态环保领域的问题线索。截止目前共处置问题线索71件，立案9件，党政纪处分22人，组织处理17人。
编辑： 钟莹
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