狗未拴绳袭扰市民 安康12345热线3个月办结8起狗扰民投诉

西部网安康讯 （记者 毛明博）“遛狗咋能不拴绳呢？”提起8月底在安康城区东风小区被狗追撵的事，曾女士一直很郁闷。虽然狗主人后来出面唤回了狗，但曾女士身心却受到了惊吓。

“我又没惹狗为啥却被狗追撵惊吓？”心气不顺的曾女士随即将此向安康市便民服务热线12345投诉。9月14日，曾女士在接受记者采访时称，她虽然不喜欢狗，但是不反对人家文明养狗。“养狗的人，为啥不给狗拴绳，以减少不安全隐患呢？”

记者了解到，在安康城区，遛狗不拴绳的事情并非个案。每天早晚，在安康汉江公园和城堤以及安康兴安公园与香溪洞等休闲锻炼场所因狗未拴绳而惊吓路人的情况时有发生。

张滩镇王湾村村民远不如曾女士幸运，6月份以来，多名村民被狗咬伤而不知狗主人是谁，为此村民将这件事又反映给12345安康市便民服务热线。

村民说，找不到狗主人而无法维权也只能作罢，但不知道这只狗是否打了疫苗，故请公安机关介入对咬伤人的狗予以处置，以帮更多群众减少安全风险。随后，接到转办单的张滩镇领导还带领公安、市场监管等相关人员查询咬伤人的犬只，但未果。

来自安康市便民服务热线12345相关数据显示：从6月12日至8月31日，累计有8起涉及狗未拴绳致使群众受惊吓或被咬伤和影响环境卫生等案件。其中，有5起案件涉及流浪狗伤人扰民。

市民任先生等人建议，希望养狗者在出行时尽量给狗拴上绳索防止其伤人或惊吓他人。同时，相关部门应加大对流浪狗扰民的处置力度避免伤人。

编辑： 钟莹