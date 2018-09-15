安康将举办富硒农产品首届“中国农民丰收节”系列活动

西部网安康讯（记者 毛明博）今年起，国家把每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。9月14日，记者从安康市农业局了解到，按照安康市委、市政府安排，安康在9月23日举办安康生态富硒农产品首届“中国农民丰收节”系列活动暨安康富硒粮油汉阴凤堰古梯田稻香旅游节启动仪式，这个活动是全省仅有的两个被农业农村部列为首届“中国农民丰收节”系列活动之一。

据悉，在安康生态富硒农产品首届“中国农民丰收节”系列活动启动仪式期间，将举办农民趣味运动会、稻香音乐会、千人火把会、特色农产品展示品鉴等多种参与性、体验性、趣味性活动。此外，汉阴、汉滨、岚皋、石泉等县区还将结合地域特色和农时节气，常年常态化组织开展魔芋文化节、冬季捕鱼节、千年庖汤会、核桃丰收节、春茶采摘开园仪式等农旅融合系列活动。

为办好安康生态富硒农产品首届“中国农民丰收节”系列活动，安康市还召开专题会议，研究部署活动筹备工作，并就宣传推介安康优质特色农产品、提升农业品牌知名度和美誉度等提出具体要求。

安康市政府还要求各县区要加强组织协调，形成工作合力，努力把安康生态富硒农产品首届“中国农民丰收节”系列活动办成全省最有特色、最具人气、最有影响的农民节日、丰收节日。

编辑： 钟莹